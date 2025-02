Massiel ridiculiza a una colaboradora de 'De Viernes' tras una incómoda pregunta

La semana pasada, Massiel emocionaba a todo el mundo anunciando la grave enfermedad por la que está pasando. La cantante, que nos llevó al éxito en Eurovisión en 1968, comunicaba en '¡De Viernes¡' que padecía, desde hace meses, un cáncer de pulmón.

"Estoy viva de milagro, pero lo estoy. Sobrevivir ha sido una tarea jodida", confesaba Massiel, que también contó que había llegado a somatizar la afección de su hermano, que falleció el pasado junio por el mismo cáncer. Tras protagonizar el emotivo 'scoop' de la semana pasada, donde hacía pública su lucha contra el cáncer, Massiel volvía a sentar en el plató de 'De Viernes' para hablarlo en profundidad.

| Mediaset

"Ahora ya he pasado la quimio, que es tremendo porque te cabreas con el mundo", se sinceraba la cantante, de 77 años. Sin embargo, aunque la gran parte de la entrevista giraba entorno al cáncer, el programa también quiso indagar en algunos de los aspectos más personales de la cantante. Algo que no le gustó nada a Massiel.

Fue durante un segmento sobre los grandes amores de Massiel, donde Patricia Pérez, colaboradora habitual del programa, formulaba la pregunta de la polémica. "Massiel, ¿tú a tus nietos mayores les has contado quién ha sido el amor de tu vida?", quería saber la periodista.

Ante esto, Massiel comenzaba a poner caras de frustración que provocaban algunas risas en plató. "A mi me gustaría saberlo", le insistía la periodista, a lo que la invitada le espetaba que no se lo iba a contar. Patricia Pérez no se rendía y le cuestionaba por qué no quería contarlo. "Pues porque nooo", le aseveraba Massiel, imitando su voz y los movimientos de sus brazos a modo de burla.

A pesar del feo, la periodista seguía con el tema, preguntándole si había estado enamorada de verdad. Sin embargo, ante una nueva imitación de la invitada, Patricia Pérez se ponía seria. "¿Pero por qué me haces burla?", le reclamaba. "Porque tu expresión corporal me hace gracia", se defendía Massiel, que claramente no estaba cómoda con las preguntas.

"¿Tú no has estado enamorada?", le respondía Massiel, "yo he estado muy enamorada y me han hecho sufrir mucho, pero no te lo voy a contar hoy", sentenciaba. También aprovechaba el discurso para volver a burlarse de Patricia, imitando su voz y provocando alguna risa nerviosa en plató.

Sin embargo, la colaboradora no se ha querido quedar callada. "No te preocupes", le ha dicho, "yo solo pregunto las cosas una vez", le ha asegurado antes de poner punto y final al tenso momento.