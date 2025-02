'Me pasó algo parecido': la confesión de Marisa Martín Blázquez sobre Anabel Pantoja

Anabel Pantoja sigue en el punto de mira. La influencer intenta volver a la normalidad junto a su pareja, David Rodríguez, y la pequeña Alma, su hija. Sin embargo, la investigación por posibles malos tratos sigue adelante y, con ello, la tensa situación que la familia está viviendo.

En las últimas horas, la jueza encargada del caso habría analizado las imágenes de las cámaras del centro comercial que había solicitado y que podrían demostrar (o negar) las acusaciones. Sin embargo, a la espera de la decisión del magistrado, una colaboradora de 'Fiesta' ha querido dedicarle unas palabras de ánimo a Anabel Pantoja.

Ha sido Marisa Martín Blázquez, habitual colaboradora del programa de Emma García y esposa de Antonio Montero. La periodista ha aprovechado su intervención no solo para mostrarse empática con la dura situación de la influencer, sino para confesar uno de los episodios más duros de su vida.

Lo ha hecho durante la emisión de 'Fiesta' de este sábado, donde, como de costumbre, la tertulia ha tratado el tema de Anabel. "La jueza quiere llegar a la verdad de este asunto", comenzaba la periodista, dándole énfasis a la importancia de defender al menor. Tras ello, Marisa Martín Blázquez confesaba que ella había pasado por una situación similar durante el parto de su segunda hija.

| Mediaset

"Mi hija pasó por una serie de negligencias médicas", comenzaba narrando la colaboradora. "Son casos que cuando llegan al hospital ven una serie de cosas que los médicos están obligados a ponerlo ante la justicia", seguía.

Por supuesto, Marisa Martín Blázquez también ha aprovechado el momento para mandarle ánimo a la madre primeriza. "Empatizo con Anabel Pantoja, yo la entiendo", recalcaba la mujer, que actualmente tiene dos hijos junto a Antonio Montero. Aunque la pareja siempre ha tratado de proteger la identidad de sus dos hijos, la periodista ya se abrió en canal hace unos años sobre las complicaciones en el parto de su hija.

Y es que Marisa Martín Blázquez dió a luz a Marieta dos meses antes de la fecha, lo que provocó un "enorme riesgo de aborto". Según la propia periodista, llegaron a temer que llegara a sufrir daños cerebrales, aunque finalmente no fue así. "Yo he aprendido a no quejarme de absolutamente nada por la fortaleza que ella me ha transmitido siempre, es una niña muy especial", sentenciaba en aquel momento la colaboradora.