Sale a la luz lo que no se vio de la verdadera despedida de Ana Garcés de 'La Promesa'

La despedida de Ana Garcés de 'La Promesa' ha sido uno de los momentos más emotivos que ha vivido el equipo de la serie. A una semana de su salida, los perfiles oficiales de la ficción han compartido nuevas imágenes inéditas. Estas muestran lo que sucedió tras su última escena y el cariño con el que sus compañeros la arroparon en su despedida.

Aunque la historia de Jana llegó a su fin con su fallecimiento, la última secuencia que Ana Garcés grabó fue la del sueño compartido entre su personaje y Arturo Sancho. Fue una escena simbólica que cerró su recorrido en la serie de manera especial.

Cuando la cámara dejó de rodar, el set de 'La Promesa' se llenó de emoción. Un largo y sentido aplauso resonó en el estudio, con los miembros del reparto y el equipo técnico rindiendo homenaje a Ana Garcés. Entre los presentes, Xavi Lock (Curro), Manuel Regueiro (Alonso) y Marga Martínez (Petra) se unieron a esta despedida, mientras Josep Cister, creador de la serie, le entregaba un ramo de flores.

| RTVE

Visiblemente conmovida, Ana Garcés se dirigió a sus compañeros desde la emblemática escalinata del hall de 'La Promesa'. Con la voz quebrada, expresó su agradecimiento con unas palabras que reflejaron el fuerte vínculo creado durante estos años: "Gracias a todos".

"He pensado mucho estos días qué os podría decir aquí, pero lo único que os puedo decir es que me lo habéis enseñado todo. Gracias por haberme acogido con los brazos abiertos todos y cada uno de vosotros, por haberme presentado a vuestros amigos y a vuestras familias, por haber confiado en mí para todo. Me habéis enseñado todo lo que sé", decía Ana Garcés.

"Este ha sido mi primer proyecto, pero creo que es algo que no se me va a olvidar en la vida y quiero que sepáis que todos sois unos peleones y que habéis trabajado súper bien. Que si yo sigo aquí dos años y medio después es porque sois un equipo maravilloso. Os quiero muchísimo y que nos encontraremos por el camino", añadía Ana Garcés.

Tras su discurso, las muestras de cariño no se hicieron esperar. Xavi Lock, su "hermano" en la ficción, fue el primero en abrazarla con fuerza. El cierre de este adiós tan especial llegó con un abrazo con Arturo Sancho, su principal compañero en 'La Promesa', y con quien ha protagonizado una de las historias de amor más intensas de la ficción.