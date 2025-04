'Maestros de la Costura Celebrity' no sorprende y hace ganadora a Pilar Rubio

La primera edición con famosos de 'Maestros de la Costura' ya tiene ganadora. Pilar Rubio se impuso en la gran final emitida el miércoles 16 de abril, alzándose con el trofeo del maniquí de cristal en una noche cargada de emoción.

El desenlace del talent show de TVE ofreció un cierre vibrante con un duelo final entre Pilar Rubio y la artista drag Carmen Farala. Ambas finalistas estuvieron arropadas por familiares y amigos, entre ellos Sergio Ramos, en una gala marcada por la emoción y la complicidad entre las concursantes.

Para la prueba definitiva, 'Maestros de la Costura Celebrity' rindió tributo al diseñador italiano Roberto Cavalli, fallecido recientemente, y contó con la participación especial de la modelo y presentadora Nieves Álvarez. La tarea no era sencilla: diseñar un vestido de gala digno de la alfombra roja para la modelo Marta Aguilar. Creatividad, estilo y un enfoque personal fueron clave para destacar en este reto.

Pilar Rubio apostó por una propuesta conceptual que cautivó al jurado: un vestido que hablaba de la mujer real, de su vulnerabilidad y su fuerza. "En mi profesión me he visto muchas veces en una alfombra roja, pero creo que nuestra mejor versión es cuando llegamos a casa. El vestido de gala nos lo quitamos y aparece lo que realmente somos, cuando estamos desnudas", explicó la ganadora. "Somos brillo, fuerza. No tenemos que olvidar que es de eso de lo que tenemos que hacer gala", añadió.

| RTVE

El jurado, formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, no lo tuvo fácil. Finalmente, se inclinaron por el diseño de Pilar Rubio, una decisión que confirmó lo que Caprile ya intuía desde el inicio del programa: "Desde el primer día, te adjudiqué el título de aventajada de la clase".

Tras conocerse la victoria, Pilar Rubio no pudo evitar las lágrimas: "Es increíble, sobrepasa todo lo que hubiera imaginado en mi vida". La ganadora también tuvo palabras de cariño para su compañera de duelo: "Con mis familiares, con mis compañeros y mi querida Carmen también. Habíamos dicho que, ganase una u otra, íbamos a estar igual de felices porque nos queremos mucho, nos respetamos y admiramos".

Como colofón a su victoria, Pilar Rubio decidió donar los 50.000 euros del premio a la asociación Debra, dedicada a apoyar a personas afectadas por la enfermedad conocida como 'piel de mariposa'. "No tienen mucho apoyo porque, al ser una enfermedad rara, no se invierte en investigación y necesitan muchísimo para esos cuidados", explicó.