La confesión de Laura Escanes sobre el aborto que vivió durante 'Planeta Calleja'

La nueva etapa de 'Universo Calleja' arrancó este miércoles 16 de abril en Telecinco con un viaje tan espectacular como emocional. Jesús Calleja llevó a Santiago Segura, José Mota y Laura Escanes a Egipto, donde vivieron momentos inolvidables entre historia, aventura y confesiones inesperadas. De hecho, fue Laura Escanes la que más sorprendió al aventurero con una confesión de lo más íntima.

El viaje comenzó en El Cairo, donde el grupo accedió al interior de la Gran Pirámide de Keops en una experiencia exclusiva guiada por el egiptólogo Tito Vivas. Allí, recorrieron espacios casi inaccesibles como la Cámara del Rey y la Cámara Subterránea, esta última cerrada habitualmente incluso a expertos arqueólogos.

En un momento de intimidad, lejos del grupo, Jesús Calleja decidió compartir con Laura Escanes la impresión que tuvo de ella en su primer encuentro. Fue durante un viaje que realizaron juntos a Sudáfrica en 2017, cuando participó en 'Planeta Calleja' junto a su entonces pareja, Risto Mejide. "Cuando te vi con 20 años te vi distante, como un poco perdida, como que no hubo una conexión", le confesó el presentador.

| Mediaset

Las palabras de Jesús Calleja abrieron la puerta a una revelación profunda por parte de Laura Escanes que explicó el motivo detrás de aquella actitud. "Estaba pasando un momento personal un poco complicado. No estaba bien ni personal ni físicamente", reveló.

"Estaba pasando por un aborto, no dejaba de sangrar y no podía dormir en un sitio sin baño. Por eso cuando Risto pedía lugares con comodidades lo hacía por mí, para protegerme", añadió Laura Escanes. Una confesión que dejó al presentador impactado: "Lo estuviste viviendo allí y no nos enteramos de nada".

"Yo decidí abortar, soy proaborto, tenía 20 años, no estaba preparada ni mental, ni físicamente, ni económicamente... Fue muy duro decidirlo porque para mí Risto era el amor de mi vida. Lloraba, me arrepentía, o no. Era muy joven, demasiadas emociones, estaba muy disociada. Tengo incluso lagunas", explicó.

Sobre la decisión de revelar esta vivencia, Laura Escanes también reflexionó: "El otro día pensé en si contarlo o no, y después me pregunté '¿y por qué no?'. No es nada malo, no tengo que avergonzarme". Ya al final del episodio, también compartió cómo se encuentra en la actualidad, más fuerte que nunca: "Ahora estoy feliz, me he priorizado mucho, a mí y a mi hija, sé poner límites".