Lolita paraliza 'Hay una cosa que te quiero decir' con sus palabras a Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez siempre ha tenido una gran complicidad con Lolita Flores. No son pocas las veces que la artista ha visitado el ya difunto 'Sálvame Deluxe' para hacer reír a sus colaboradores con sus divertidas anécdotas. Esta vez, ambos han vuelto a hacer gala de esa buena relación intercambiando un momento muy divertido en el que le ha acabado gritando que era "un chulo"

Lolita pisaba este sábado el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' para darle una sorpresa a una de sus fans. Una visita que la ha dejado al borde de las lágrimas cuando Candelaria, una tinerfeña que había perdido a su marido, le contaba su historia. Sin embargo, no todo han sido llantos para la hija de La Faraona, que también ha podido reírse (y mucho) con Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

"Me gusta mucho que estés aquí ¡Eres muy chiquitita!", exclamaba el presentador catalán al verla. Uniéndose al humor de él, Lolita le respondía que era tan bajita "como él". Por supuesto, este momento de complicidad seguía con ambos valorando las ventajas de la baja estatura.

"En el escenario una persona de estatua mediana queda muy elegante. Las personas muy altas no lucen tan bien", le razonaba Jorge Javier. A esto, Lolita le respondía que era porque "tenemos mucho talento y llenamos el escenario", bromeaba.

Sin embargo, el momentazo llegaba cuando el catalán le pedía que le interpretara una de sus escenas favoritas de Rencor. Con esta película, dirigida por Miguel Albadalejo, Lolita ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2002. Eso sí, el presentador le ha pedido que se lo dijera con toda la rabia y la ira posible.

"Por favor, dímelo con desgarro. No me lo digas como si fuésemos hermanas. No, tú te has cabreado conmigo, te he hecho mucho daño, te he arruinado, te he estafado..." le daba indicaciones el presentador. Tras un momento para "ponerse en situación", Lolita ha terminado gritándole aquellas icónicas palabras.

"Tú eres un chulo y a los chulos, hay que joderles la vida”, decía una Lolita completamente metida en su papel. Ante su magistral actuación, el público le aplaudía y Jorge Javier, divertido, le daba las gracias.