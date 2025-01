Christian Gálvez se confiesa por primera vez sobre el abrupto final de 'Pasapalabra'

Christian Gálvez ha compartido detalles sobre su vida profesional y personal tras el fin de su etapa como presentador de 'Pasapalabra'. En una entrevista en el pódcast 'Vaya Vaina', se ha sincerado sobre cómo vivió el final de su paso por el icónico programa de Telecinco. Además, también ha desvelado cómo se encuentra actualmente.

"He hecho muchas cosas y ahora mismo tengo poco trabajo televisivo, tengo más trabajo familiar y literario", ha comentado el presentador.

"Es verdad que echas de menos el estar día a día pendiente de las audiencias de un concurso, pero me ha permitido disfrutar del embarazo de mi mujer y del nacimiento y el primer año de mi hijo, que era el propósito de mi vida", añadía. Sin embargo, también expresó cierta frustración con su situación actual en Telecinco: "A mí me gusta que me paguen por mi trabajo. Es verdad que a veces te pagan por no trabajar para otros".

El salto de 'Pasapalabra' a Antena 3 en 2019 fue un episodio especialmente significativo en su carrera. "Era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años y el último programa estaba grabado", explicó.

Christian Gálvez también compartió el impacto personal de esa etapa, admitiendo que necesitó tiempo para asumir el cierre de ese ciclo. "Tuve que hacer un ejercicio psicológico para despedirme de aquello. No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas, pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está", desvelaba el presentador.

Respecto a la posibilidad de continuar en 'Pasapalabra' tras su traslado a Antena 3, confirmó que Atresmedia consideró la opción de mantenerle en el programa: "Es verdad que hubo un tanteo. A ver, se llevaron a todo el equipo y era la solución más inteligente. Roberto lo estaba haciendo muy bien y yo estaba en un limbo. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en mi cadena y Antena 3 tomó otras decisiones".

De este modo, Christian Gálvez ha admitido que actualmente no ve 'Pasapalabra': "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso. Ahora, forma parte de mi bendito pasado".