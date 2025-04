Jorge Javier Vázquez se pronuncia ahora sobre la subida de audiencias de 'El Diario'

Nueve meses después de su estreno y tras muchos rumores de cancelación, 'El Diario de Jorge' ha conseguido hacerse un hueco en las tardes televisivas. En los últimos días, el programa de testimonios presentado por Jorge Javier Vázquez ha subido, consiguiendo incluso el liderazgo. Es por ello que el presentador ha dedicado unas palabras al equipo de 'El Diario de Jorge'.

Recordamos que, este lunes 7 de abril, cuando 'El Diario de Jorge' consiguió máximo histórico en Telecinco. El programa de Jorge Javier Vázquez, que también lideró su franja, marcó un estupendo 11,9% de share y 796.000 espectadores, superando en seis décimas en su franja a 'Y ahora Sonsoles'.

De este modo, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en su blog de Lecturas sobre su trabajo. "A mí me preguntan cada dos por tres que cuándo dejo la televisión, "con lo bien que podrías estar en casa sin hacer nada", añaden. Creo que tenemos demasiado idealizado ese "no hacer nada"", ha escrito el presentador.

| Mediaset

"Trabajo porque es una manera de seguir relacionándome con el mundo, porque me entretiene, me lo paso bien, porque me sigo riendo, porque me sigue dando muchas satisfacciones. Porque mi trabajo es muy loco y yo, como Pilar Eyre, no concibo la vida sin locura. Y trabajo porque me encuentro bien para hacerlo aunque mucha gente me vea ya mayor", añadía el presentador.

"Es curioso: envejecemos con mejores facultades, pero está tan sacralizada la juventud que cada vez abarca menos años. Que se lo digan a los de treinta, que ya ven como los de veinte los miran como si fueran material casi arqueológico. En lo laboral, tras varios meses dándolo todo y más estamos consiguiendo audiencias antes impensables con 'El diario de Jorge'. Me alegro tanto por el equipo", ha felicitado el presentador a los trabajadores del programa.

De este modo, ha reivindicado el trabajo del equipo: "Pocos géneros televisivos hay tan duros como el de los testimonios. La labor que están llevando a cabo todos y cada uno de los integrantes de 'El diario de Jorge' es admirable. Les doy las gracias por su entusiasmo y su entrega".

"Igual que al equipo de 'Hay una cosa que te quiero decir', programa líder de los sábados, que tiene a la audiencia "enganchaíta" perdida. O al de 'Supervivientes', que hace magia tres noches a la semana", ha concluido el presentador.