'No puedo con ella': Jorge Javier Vázquez opina como nunca de Ana Rosa Quintana

Cuenta atrás para que Ana Rosa Quintanadé el salto a las mañanas de Telecinco. Será este lunes, 3 de febrero, y lo hará compartiendo espacio con los programas que ya ocupaban la franja matinal. Así, después de un año y medio en las tardes con su programa 'TardeAR', la cadena se ha visto obligada a actuar tras la continua crisis de audiencia.

De esta forma, una de las marcas más emblemáticas de Telecinco vuelve con el objetivo de reflotar a la cadena. Y el revuelo que ha habido por parte de su fiel competidor como de figuras del universo Mediaset ha estado a la orden del día. Uno de ellos ha sido Jorge Javier Vázquez que, tras expresar abiertamente su anhelo hacia la presentadora, ahora le ha querido dedicar una carta abierta.

El presentador se ha sincerado como nunca y le ha dedicado unas palabras en su blog de 'Lecturas'. Y es que, no es sorpresa la infinidad de roces o la guerra mediática que vivieron a raíz de la cancelación del mítico programa 'Sálvame'.

Ha reconocido abiertamente que no puede con ella, sobre todo, cuando trata temas políticos: "No puedo con ella. Somos la noche y el día y cada vez se acentúan más nuestras diferencias". Y la verdad que, siendo sinceros, ninguno de los dos ha intentado ocultarlo. Pero igual que es claro ante sus diferencias, también expresa palabras de admiración ante la que un día fue su jefa.

| Mediaset

"Después de tantos años de batalla, lo que me pide ahora el cuerpo es tender puentes, no destrozarlos. Pese a todo lo que me separa de Ana Rosa deseo que le vaya bien en las mañanas", asegura Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'El diario de Jorge' ha desvelado que hace unos días se volvió a reencontrar en persona con Ana Rosa. Lo único que le salió al verla fue darle un cálido abrazo. Además, él ha reconocido en varias ocasiones que durante mucho tiempo fue un fiel admirador de la presentadora.

"Si me preguntáis cómo era aquella Ana Rosa lo tengo muy claro: una mujer que disfrutaba con su trabajo, muy atenta con todo su equipo. Hacía fiestas muy a menudo porque siempre había algo que celebrar".

| Mediaset

"Con Ana Rosa Quintana he discutido, nos hemos lanzado pullas, me he enfadado, me he desenfadado, me he reído, me ha sacado de quicio" y así ya van casi 30 años de relación. Pero cada vez que se reencuentran, asegura el de Badalona, las diferencias pasan a un segundo plano.

Con la vuelta de Ana Rosa a las mañanas "volverá a hablar de política. Y yo me volveré a echar las manos a la cabeza" ha asegurado. Jorge Javier Vázquez ha terminado esta carta abierta lanzando al aire una utopía: "Ver a Ana Rosa alternando y colegueando con Irene Montero y huyendo de Cuca Gamarra. A estas alturas de su vida y después de tantos años cotizados ojalá que se vuelva loca y nos deje a todos descolocados".