Joaquín Prat da la cara por Terelu Campos y enmudece por lo que llega a decir

La polémica en torno a Terelu Campos sigue sumando capítulos y voces enfrentadas. Todo comenzó con unas declaraciones de Alessandro Lequio en 'Vamos a ver', donde aseguró que la colaboradora contaba con una secretaria que la acompañara con un cenicero en los platós. A partir de ahí, los comentarios no han cesado y, entre ellos, el más sonado fue el de Enrique del Pozo, que se sumó al huracán mediático con duras afirmaciones.

Desde el plató de 'Tardear', Enrique del Pozo no solo tildó a Terelu de "arrogante", sino que también lanzó al aire una supuesta historia de amor no correspondido. "Terelu estaba enamorada de Lequio y Teresa le organizaba citas, pero él las rechazó", aseguró. Como si no fuera suficiente, recordó que en una ocasión ella le llamó la atención por "saludar al público en plató", y afirmó que "quería el puesto de Emma García y se enfadaba porque no se lo daban".

Estas palabras no tardaron en llegar de nuevo a 'Vamos a ver', donde el propio Alessandro Lequio decidió responder con contundencia. El colaborador negó cualquier tipo de atracción por parte de Terelu Campos: "Eso es directamente absurdo. Uno nota cuando uno tiene interés y yo nunca lo he notado".

| Mediaset

Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando Joaquín Prat, visiblemente incómodo con la dirección que estaba tomando el debate, tomó la palabra para defender con firmeza a Terelu Campos. "En todos los platós de Mediaset hay unas personitas maravillosas. Nos aguantan todos los días y que tienen un mérito de narices, que se dedican precisamente a eso", expresó con claridad.

Lejos de quedarse en una declaración genérica, Joaquín Prat puso ejemplos muy concretos del tipo de ayuda que ofrecen estos trabajadores. "A preguntarnos si necesitamos algo, a llevar a los colaboradores a la entrada porque tienen un taxi. Incluso a traerme el potaje de garbanzos que me he traído hoy durante la publicidad de las dos de la tarde...", añadía.

"Existe ese trabajo y esa función y es muy apreciada y respetada por todos los que trabajamos en esta profesión", subrayó. De este modo, defendió a la colaboradora: "Terelu no es la única que ha tenido una asistente y una persona que se preocupe por todos los tarados que trabajamos aquí".