Joaquín Prat abandona en pleno directo 'Vamos a ver' y desvela el motivo de peso

Joaquín Prat ha abandonado en directo el plató de 'Vamos a ver' a una hora de finalizar su emisión. Tras unas merecidas vacaciones, ya que se ausentó la semana pasada, el presentador se ha reincorporado a su puesto este martes 7 de enero. Sin embargo, a una hora de terminar la emisión de 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha anunciado su salida en directo.

Todo ha sucedido en el bloque de crónica social, mientras hablaban de la relación entre Carmen Borrego y José María Almoguera. Antes de ir a publicidad, Joaquín Prat daba paso al siguiente tema, con una inesperada noticia: "Tenemos que hablar del cumpleaños del Emérito... Bueno, tenéis que hablar, porque yo me voy a ausentar la última hora del programa".

De este modo, justo después aclaraba los motivos de su salida: "Tengo un compromiso con los compañeros de 'Caiga quien caiga'. No es que me quiera ir, sino que me tengo que ir para atender a la gente de 'CQC, pero aquí se quedan en compañía de estos fenómenos". Por lo tanto, a la vuelta de la publicidad, ha sido Verónica Dulanto la que ha seguido con 'Vamos a ver' en solitario.

| Mediaset

Se desconoce el papel de Joaquín Prat en esta nueva etapa de 'Caiga quien caiga'. No sería de extrañar que, a pocas semanas del estreno, haya formado parte como invitado de uno de los pilotos o ensayos del espacio.

Este 2025, el icónico espacio, conocido por su sátira, humor y el emblemático uniforme negro de sus conductores, regresa a su hogar original, Telecinco. Lo hace, además, con un importante cambio: por primera vez, contará con un equipo mixto de hombres y mujeres. Los presentadores son Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González-Batista.

El equipo de reporteros también promete dar mucho de qué hablar.Carles Tamayo, Dani Fez, Violeta Muñoz, Paula Púa, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno y el argentino Andy K se suman al reto de continuar con el espíritu de 'Caiga quien Caiga'.