Jessica Bueno señala el motivo de las palabras de Jota Peleteiro en 'De Viernes'

Jessica Bueno no está atravesando su mejor momento. Tras su reciente ruptura con Luitingo,ahora, su expareja, Jota Peleteiro, ha decidido romper su silencio en 'De Viernes'. La modelo, sin dudarlo, ha respondido con sinceridad, dejando claro lo que piensa sobre el momento elegido por el exfutbolista para hablar.

Uno de los episodios más dolorosos para Jessica Bueno ha sido la reciente modificación de planes respecto a sus hijos. El padre de los pequeños cambió a última hora el viaje que tenían programado, aunque finalmente el encuentro se llevó a cabo. "Como nunca sé qué esperarme de él, no sé si lo hace por dinero o más bien por lo mismo de siempre, por lo mismo que en nuestros años de matrimonio", comentó la modelo en 'De Viernes'.

"Qué casualidad que vine yo en diciembre a hacer una entrevista porque me vi ya de hablar con él, con los abogados, nada hacía que actuase como tiene que actuar y responsabilizarse de sus hijos. Me vi en una situación que yo tenía que pagar todo de mis hijos, tuve que responsabilizarme de los pagos de Bilbao. Yo hice esa entrevista a modo desesperación", explicó.

| Telecinco

"Ahora yo me siento, después qué pasa. Nada. Ni a mí me reprocha nada y justamente viene a hacer esto cuando han pasado tres meses, yo he empezado a trabajar, me están yendo bien las cosas, estoy yendo de colaboradora y acabo de romper una relación. Es un momento que estoy baja anímicamente", confesó.

Tras la entrevista, Jessica Bueno no dudó en calificar las palabras de su exmarido como una distorsión de la realidad. "Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, tergiversando, contándolo dentro de su realidad. Me he sentido como cuando estábamos juntos y me hacía sentir culpable de todo", expresó.

| Mediaset

La modelo también se refirió a las palabras de Jota Peleteiro sobre su hijo mayor, de su relación con Kiko Rivera, desmintiendo su versión: "Es una auténtica mentira. Sabe que si yo he aguantado en esa relación faltas de respeto y un montón de cosas feas era para no separarlos, por mi hijo. Para mí la familia es lo más importante".

Para apoyar su argumento, explicó cómo ha favorecido siempre la relación entre su hijo y Jota Peleteiro. "Después de separados, en todo el tiempo que he vivido en Bilbao, siempre que mi hijo se ha querido ir con él, se ha ido. No nos podemos olvidar que Fran tiene un padre, yo no puedo darle una custodia a él porque el padre me lo puede recriminar. Siempre que él se quiera ir y su padre dé permiso no hay problema. Yo he facilitado muchísimo a que ellos dos tuvieran relación. Fran le tiene respeto gracias a lo que yo le inculco", concluyó en 'De Viernes'.