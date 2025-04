Jarro de agua fría para Bahar tras una decisión que cambia toda su vida en 'Renacer'

El último episodio de 'Renacer' dejó a todos los televidentes sin palabras con varios giros inesperados que redefinen el futuro de varios personajes. Todo empezó en el hospital, donde el presidente había tomado el control de la situación tras descubrir la verdad sobre Bahar y el engaño de su exjefa, Süreyya. Sin dar explicación alguna, el presidente llegó al hospital ignorando completamente a la jefa médica, quien esperaba una reacción formal.

Sin embargo, al encontrar a Bahar, se mostró firme y directo, dejando claro: "Fui yo quien rescindió tu contrato, pero no sabía la verdad. Me ha decepcionado, doctora". Estas palabras, llenas de reproche hacia Süreyya, marcaron un antes y un después en la trama de 'Renacer'.

El giro vino poco después, cuando el presidente, visiblemente molesto, reveló que había escuchado la versión de los hechos directamente de la boca de Süreyya. Bahar, con un grabador, había capturado la confesión que desmentía la versión oficial, lo que provocó que el presidente actuara de manera contundente. "Haré todo lo posible para que recuperes tu puesto", aseguró Bahar, mientras lanzaba una mirada fría a la doctora destituida: "Usted, doctora, espero que sea más justa en su próximo trabajo".

| Atresmedia

"Soy una mujer que ha tenido que hacerlo todo sola. Me subestimaste y no debiste apartarme de mi profesión", dijo Bahar a Süreyya en 'Renacer'. La escena fue tan cargada de tensión que varios de los presentes no pudieron evitar aplaudir, incluido Timur, que estalló en una risa de triunfo.

Más tarde, Rengin organizó una lujosa fiesta para celebrar la compra de su nueva mansión, con un sinfín de médicos, amigos y familiares, incluidos los padres de Seren. Sin embargo, la velada se vio interrumpida por la entrada de Bahar en 'Renacer'. Con una sonrisa en el rostro, interrumpió la fiesta con una frase que dejó a todos en shock: "He venido porque a Rengin le encantan las visitas inesperadas".

Con la mirada fija en Rengin, Bahar desveló la sorpresa:un poder notarial, firmado bajo engaños, había sido anulado por el banco, lo que significaba que la mansión ahora era de su propiedad. "He decidido disfrutarla. Esta casa es de mis hijos", afirmó, mientras se reía ante la estupefacción general.

Sin embargo, en un giro final, Timur, que hasta ahora había sido su aliado, sorprendió a todos al anunciar que solicitaría la custodia de Umay. La noticia dejó a Bahar completamente paralizada, y lo que parecía ser el final de su lucha, se convirtió en el comienzo de una nueva batalla aún más complicada y arriesgada.