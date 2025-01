Jarro de agua fría para Ana Garcés por lo que se ve obligada a hacer en 'La Promesa'

Jana, personaje de Ana Garcés, se ve obligada a seguir cediendo en todo sobre su boda. Este martes 7 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Cruz no hizo más que protestar por la boda que se le venía encima. Lo que Jana no esperaba era una última imposición de la marquesa que no le gustaba nada. Pía leyó para Ricardo la carta en la que su exmujer dio los motivos de su marcha y la doncella hizo lo imposible por animarlo.

De buen gusto tampoco era la huida constante de Samuel siempre que se cruzaba con María Fernández. Sin embargo, los dos tuvieron una charla en la que tomaron una decisión definitiva. Las cocineras estaban muy ilusionadas con acudir a la boda, a pesar de que el tiempo de preparación que les habían dado era insuficiente. Catalina tuvo los ánimos por los suelos y empezó a darse cuenta de que su futuro más inmediato podía estar lejos de 'La Promesa'.

| RTVE

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Por ámbitos, revalidó el liderazgo en Aragón, las dos Castillas, Cataluña (con su segundo mejor dato histórico), Madrid, Murcia y Resto (máximos históricos), y Euskadi. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Leocadia le confiesa a Catalina que ella también fue madre soltera y le ofrece su apoyo. Catalina le confirma a Manuel que se irá de 'La Promesa' después de la boda. Lorenzo se entera que han decidido, sin contar con él, que va a ser el padrino de Jana en la boda y pone el grito en el cielo.

Curro se ofrece, pero le rechazan. Jana, personaje de Ana Garcés, se ve obligada a seguir cediendo tanto en quién va a ser el padrino en su boda como en el vestido que se tiene que poner. Sin embargo, Leocadia le aconseja que no le dé importancia a los pequeños detalles y se centre en que, por fin, se va a casar con el hombre que realmente ama.

Martina le dice a Curro que le va a ser materialmente imposible llegar a la boda de su primo. Teresa y Vera creen haber encontrado un pasadizo secreto, mientras María Fernández sigue bebiendo los vientos por Samuel. Cruz se plantea boicotear la boda entre su hijo y Jana, pero alguien la sorprende maquinando.