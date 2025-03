Gritos en el plató de 'Tardear' por lo que ha llegado a hacer Frank Blanco en directo

Frank Blanco vivió este martes 18 de marzo un momento de tensión en pleno directo de 'Tardear'. El presentador desveló accidentalmente la exclusiva que el programa tenía reservada para el final. Su descuido no pasó desapercibido, generando un alboroto entre sus compañeros y en la dirección del programa.

Desde el arranque de la emisión, 'Tardear' mantenía el misterio en torno a una famosa que se había sometido a una cirugía estética radical. Su identidad se revelaría más adelante en el programa.

"Os vais a quedar de piedra", advertía Verónica Dulanto. La reacción del equipo no se hizo esperar: sorpresa, risas y confusión. "Es que no sé quién es", confesaba Leticia Requejo, visiblemente desconcertada. Finalmente, Luis Pliego despejaba la duda: la protagonista era Paola Olmedo y su nueva imagen se revelaría al día siguiente en la revista Lecturas. Los colaboradores coincidieron en lo irreconocible que estaba. "El titular es que no me reconoció ni mi madre", avanzaba el director de la publicación.

El momento más comprometido se produjo tras la pausa publicitaria, cuando Frank Blanco se acercó hasta José María Almoguera para enseñarle la foto de su ex pareja. Sin darse cuenta, al moverse con la tablet en la mano, mostró fugazmente la imagen en pantalla.

| Mediaset

La reacción en el plató fue inmediata. "¡Qué se ve!", se escuchó gritar desde dirección. "¡Cuidado!", exclamó Verónica Dulanto al percatarse del error de su compañero. Mientras tanto, Frank Blanco intentaba restarle importancia a lo ocurrido sin comprender del todo la situación.

"¿Casi se ve entonces?", preguntó, a lo que su compañera le confirmó que sí. "Tápalo anda, tápalo bien", insistió Verónica Dulanto, mientras en la dirección se notaba el nerviosismo. "Perdón, perdón, Paola es mía ahora mismo", reaccionó el presentador cubriendo la tablet.

Poco después, tras la emisión de otro contenido, Verónica Dulanto no dejó pasar la oportunidad de recordarle el incidente. "Te hemos pillado", le dijo entre risas. "Con el carrito del helado", respondió Frank Blanco con humor. "¡Vaya tarde me estáis dando!", bromeó el presentador. "Encima, tendrás morro", le replicó su compañera, cerrando así un momento tenso pero divertido en 'Tardear'.