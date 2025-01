Lo que dice un soltero en 'First Dates' no le gusta nada a su cita: 'Cómo me enfade'

Esther, una mujer de 59 años con una "estética muy particular" que asegura estar ligada a su personalidad, llegó a 'First Dates' dispuesta a encontrar el amor tras cuatro años y medio de viudedad. Madre de tres hijos, confesó que la única relación que había tenido en su vida había sido con su difunto esposo. Con ganas de un nuevo comienzo, buscaba a un hombre alegre y bondadoso, ya que no quería "un tristoncio".

En esta ocasión, su cita en 'First Dates' fue Alfonso, un empresario de 58 años, divorciado dos veces y padre de dos hijos. Desde el primer encuentro, Esther percibió que Alfonso tenía un estilo algo clásico, algo que en principio no encajaba del todo con sus expectativas. A pesar de ello, ambos se sentaron a cenar con la intención de conocerse mejor y buscar puntos en común.

Durante la cita, aunque ambos estuvieron cómodos inicialmente, pronto surgió una diferencia irreconciliable. Alfonso se definió como taurino, lo que generó un rechazo inmediato por parte de Esther: "Soy muy animalista y entonces todo lo que sea referente al taurino, no". Este desacuerdo marcó un punto de tensión que fue difícil de superar.

| Mediaset

A pesar de la evidente falta de compatibilidad, ambos trataron de llevar la cena de la mejor manera posible. Sin embargo, Esther dejó clara su firme personalidad con una advertencia: "No soy fácil de enfadar. Ahora, cómo me enfade, témelo".

Con el paso de la cita en 'First Dates', quedó en evidencia que ambos estaban en momentos muy diferentes de sus vidas. Alfonso reconoció que no estaba preparado para tener una relación, algo que Esther también percibió claramente. La viuda explicó que ella ya había superado el duelo por su esposo y que estaba lista para avanzar, a diferencia de Alfonso.

Al final de la noche, ambos se sentaron para tomar una decisión. Así pues, Esther fue la primera en hablar: "Como pareja no estamos en el mismo momento, tú buscas tranquilidad y yo no estoy en ese momento de vida. No por diversión, me pareces una persona súper divertida y no me importaría ir a tu bar a que me invites de vez en cuando".

Alfonso coincidió con su cita en 'First Dates': "No estoy preparado para una relación en estos momentos". Antes de despedirse, Esther le ofreció un consejo: "Creo que deberías rizar un poco más ahí, te llegará tu momento, todo llega". Por lo tanto, Esther y Alfonso abandonaron el restaurante del amor por separado.