Gonzalo Caps, actor de '4 estrellas', desvela el infierno que ha vivido en su trabajo

Gonzalo Caps, actor de la serie '4 Estrellas', ha sorprendido a sus seguidores desvelando el acoso laboral que ha sufrido los últimos meses en su último proyecto laboral. A lo largo de un vídeo de unos cinco minutos en sus redes sociales, el intérprete ha narrado el infierno que ha pasado por culpa de unas compañeras. De hecho, la mala situación ha terminado con su despido con la excusa de no haber superado el periodo de prueba.

"Hago este vídeo por intentar ayudar a gente que esté pasando lo mismo que me pasaba a mí porque muchas veces no te das cuenta de que esto está pasando. También te echas la culpa a ti mismo como me ha pasado a mí. Y es que durante 3 meses en el trabajo donde estaba me han hecho muy laboral", ha arrancado el vídeo Gonzalo Caps.

"Por la depresión que estoy pasando y por lo mal que estoy pensaba que era mi culpa, como todo, porque siempre me trató mal y pienso que es mi culpa. Gracia a que hablé con una persona que también había estado trabajando en esta empresa me enteré que no era mi imaginación. También se había ido por una depresión de allí", añadía el actor de '4 Estrellas'.

| RTVE

"A mí me han despedido con motivo de que no he superado a los meses de prueba, pero me querían despedir igualmente. Descubrí que habían estado hablando de mí. Yo ya me olía que algo pasaba me habían estado quitando funciones y dándoselo a otra compañera. Todo el rato recibía malos comentarios, malas miradas, había un ambiente muy hostil en ese trabajo...", explicaba.

De este modo, Gonzalo Caps descubrió que había ocurrido con antiguos trabajadores: "Tenía la cuenta de una anterior compañera a la cual ponían verde y a parir todo el rato. Vi conversaciones en las que decían de todo, barbaridades, de ella. Cuando yo me enteré de eso revisé la cuenta y encontré muchos mensajes hacia otra de mis compañeras, que era la única con la que yo me llevaba bien y la única que me trata correctamente y me apoyaba. La ponían verde, decían de todo, comentaban cada cosa que pasaba".

Además, el actor no ha dudado en narrar algunas situaciones que vivió: "Tuve unos cuántos momentos muy difíciles con mis compañeras. Putadas que me hicieron, como desordenarme todas las carpetas donde yo tenía todos mis archivos, malas miradas, malas contestaciones, cuchicheos. Era un ambiente muy hostil de trabajo, no se me valoraba positivamente nada de lo que hacía. Me hacían el vacío porque no respondían muchas veces cuando yo decía algo e intentaba ser majo".

| Mediaset

"Cuando veo que me empiezan a quitar funciones también me entero de que estaban haciendo entrevistas de trabajo y que estaban buscando otro diseñador. Decidí meterme la cuenta de una de mis compañeras, que no está bien hacerlo, pero sinceramente yo no podía más con los ataques de pánico, con la ansiedad con consentir que de verdad se estaban riendo en mi cara", añadía, sobre como descubrió toda la verdad.

"Me metí en su cuenta, que es la peor de todas ella, y descubrí que había estado hablando de mí cada día. Me vigilaba cada movimiento, cada conexión, todas las cosas que hacía lo comentaba ahí. Estaba intentando joderme desde el principio y yo pienso cómo alguien puede ser tan malo", revelaba Gonzalo Caps.

"Empecé a leer los mensajes y ver cómo se reían de que iba a psiquiatra, de lo que me pasaba, diciendo que me lo inventaba. Decían que siempre llegaba tarde, que es mentira, claro. Y veo que pone una de ellas a otra 'crees que van a echar a González si les gusta alguien de los que ha venido'. Y le respondía 'pues no lo sé, pero para lo que le queda en el convento...'", añadía el actor.

De este modo, Gonzalo Caps decidió ir a hablar, sin éxito, con recursos humanos: "No me ayudó. Supuestamente otras compañeras dijeron que les pasaba lo mismo con esta chica. Me pasé todo el fin de semana fatal, volví un lunes y se hicieron las locas, como si no hubieran hecho nada y al final pues me despidieron".

"Cuando me fui les dije de todo, no me quedé callado porque me daba igual, pero no hubo ni una pizca de arrepentimiento en sus miradas. Es que hubo una frialdad extrema", explicaba.

"Solo quería contaros esto porque si de alguna manera os puedo ayudar si estáis pasando por algo parecido. Si estáis en un trabajo que nos valoran, que te hacen el vacío o gaslight o de que el problema lo tenéis vosotros, por favor salid de ahí. Levantad la mano, no permitáis que os hablen mal no permitáis malas palabras no permitáis comportamientos hostiles nadie se merece", ha concluido el actor.