Giro de 180º en 'La Promesa' con la detención de la asesina de Jana (Ana Garcés)

La tragedia ha sacudido 'La Promesa' con la muerte de Jana, personaje interpretado por Ana Garcés. Tras recibir un disparo en el capítulo del pasado viernes, ha sido este miércoles 19 de marzo cuando se ha confirmado el triste fallecimiento. Una noticia que ha impactado en todos los habitantes de 'La Promesa', pero, sobre todo, en el servicio.

Sin embargo, una de las grandes dudas sobre este suceso sigue siendo quién es el asesino o la asesina de Jana, personaje de Ana Garcés. Aunque el sargento Burdina ya tiene a una principal acusada: Cruz, la marquesa, personaje de Eva Martín en 'La Promesa'. Todas las pruebas apuntan a que la madre de Manuel ha sido la culpable del asesinato de Jana.

| RTVE

"¿Qué está sucediendo ahí fuera? ¿Qué está pasando ahí fuera?", preguntó la marquesa cuando el sargento Burdina ha entrado en la habitación en la que estaba retenida en 'La Promesa'. "Lo que menos le convenía a usted que pasara. Jana ha muerto", le comunicaba el investigador.

De este modo, el sargento Burdina también le ha comunicado su decisión: "Usted será acusada formalmente por esas muertes. No creo que su familia quiera verla. Le pido por una vez que deje de jugar con nosotros y con el dolor de su familia"

"Cuando encontraron a Jana llevaba un botó en la mano que era suyo. Apareció el arma del crimen en un macetero. Una de las doncellas de este palacio, Teresa Villamil, asegura que, cuando se acercó a regar esa maceta, usted se lo prohibió y la reprendió", justificaba su decisión. "Estaba molestando y se lo hice saber, pero el hecho de que estuviera regando justo esa maceta sería pura casualidad", intentaba explicarse Cruz, personaje de Eva Martín en 'La Promesa'.

| RTVE

"No la creo y en cualquier caso las pruebas que tengo son suficientes para arrestarla por el asesinato de Jana Expósito. Voy a acusarla formalmente del crimen y quería que usted fuera la primera persona en saberlo. Mañana la trasladarán a la prisión a la espera de juicio", añadía el sargento.

"Le juro que yo no tengo nada que ver con la muerte de esa muchacha. En este palacio hay gente a quien le gustaría veme entre rejas. Yo no tengo nada que ver, tiene que seguir investigando para esclarecer lo que de verdad sucedió", intentaba exculparse Cruz.

La marquesa incluso se tiraba al suelo, suplicando no ser detenida en 'La Promesa': "Por favor, tiene que creerme, soy inocente, yo no lo hice. Estos no son modales de una dama, pero le imploro que me escuche. Le estoy diciendo la verdad, soy inocente". "En una cosa estamos de acuerdo. Usted no es una dama, es una asesina", concluía el sargento Burdina antes de abandonar 'La Promesa'.