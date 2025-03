'Fiesta' revela la nueva vida de Yaiza Martín después de 'Supervivientes' y sin Ginés

La última vez que Yaiza Martín pisó un plató de televisión fue en el de 'Fiesta', allá por el mes de junio del año 2024. Por aquel entonces, Yaiza se acababa de separar de Ginés Corregüela y ambos protagonizaron una serie de trifulcas televisivas que no dejaron indiferente a nadie. Un año después, el programa de Emma García desvela la nueva vida de la ex concursante de 'Supervivientes' alejada de la televisión.

Tras aquella sonada ruptura con 'el rey de los bocadillos', la canaria decidió alejarse del foco mediático. Originaria de Tenerife, Yaiza decidió regresar a su tierra y darle un vuelvo a su vida. Este domingo, un equipo de 'Fiesta' viajaba hasta San Miguel de Abona para descubrir cómo es el día a día de Yaiza Martín desde entonces.

Tal y como ha podido descubrir el programa en exclusiva, actualmente la ex-superviviente trabajaría conduciendo una grúa. Una profesión que le ocuparía los días de entre semana y que compatibilizaría con otro trabajo en un taller mecánico los fines de semana. Sin embargo, el equipo de 'Fiesta' no ha parado su investigación aquí y ha seguido indagando de la nueva vida de Yaiza sin querer saber nada de los medios de comunicación.

| Mediaset

"Me lo ha puesto muy difícil", confiesa la redactora de Telecinco, que asegura haber tratado de comunicarse con la canaria desde hace más de "cuarenta y ocho horas". "Lo máximo que he conseguido es a través de un compañero", añadía la periodista en una conexión en directo con Emma García.

También han recalcado lo "cómoda" que parecía estar Yaiza Martín en los platós hace unos meses, aunque ahora "no quiere saber nada de nosotros". Además, según ha desvelado, la ex concursante de 'Supervivientes' no se ha tomado "nada bien" que estuviera en las inmediaciones de su nueva empresa.

Tras 'Supervivientes 2023', Yaiza Martín se convirtió en un rostro muy habitual de Telecinco debido a la explosiva relación que mantenía tanto con Ginés como con sus hijas. La tinerfeña se ganó un puesto en las tertulias de la cadena tras un paso por Honduras muy polémico y en el que acabó siendo expulsada disciplinariamente por amenazas a Asraf Beno.