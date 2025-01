'¡No me vale!': las duras palabras del jurado de 'El Desafío' contra Feliciano López

El paso de Feliciano López por la tercera entrega de 'El Desafío' no dejó a nadie indiferente, aunque no precisamente por su desempeño. El tenista tuvo que enfrentarse a uno de los desafíos más complicados para él: bailar, cantar y animar al público, todo al mismo tiempo. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ser el esperado por el jurado de 'El Desafío'.

Consciente de sus limitaciones, Feliciano López confesó antes del número que este era el reto más difícil al que se había enfrentado hasta el momento. "Estamos en el programa tres, pero creo que es el reto, para mí, más difícil al que voy a enfrentarme. Por perder la vergüenza y por intentar bailar al ritmo que bailan los bailarines. Para mí, aprenderme una coreografía es complicado, bailar rápido ya no sé cómo calificarlo", comentó el deportista.

Antes de salir al escenario, incluso propuso quitarse la camiseta durante el número como una forma de compensar su falta de habilidad para bailar. Unas palabras que los miembros del jurado no tomaron muy en serio. "Sabes inglés. ¡No me vale que no hagas el playback!", le advirtió Pilar Rubio con un tono entre serio y bromista en 'El Desafío'.

| Mediaset

Finalmente, durante su actuación en 'El Desafío', ni logró seguir la coreografía como se esperaba, ni cantó las frases del tema asignado. Juan del Val fue tajante: "Se nos ha advertido al principio de que Feliciano nunca había bailado... ¡Quién lo hubiera podido imaginar! ¿Verdad? ¡Gracias por divertirte! Menos mal que te has quitado la camiseta, porque, si no, te pongo un cero".

Pilar Rubio también mostró su descontento por la falta de esfuerzo en aprender la canción: "Ha sido un poco descontrol. Y no me ha gustado que no hayas querido aprenderte tres frases", le reprochó, adelantando que su puntuación sería muy baja. Por su parte, Santiago Segura fue más directo y no dejó lugar a dudas sobre la posición de Feliciano en el ranking de la noche: "Lo valoro, pero no vas a estar entre los cinco primeros".