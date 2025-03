Fani Carbajo sentencia al equipo de 'De Viernes' tras lo ocurrido en su entrevista

Fani Carbajo, que saltó a la fama por su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', ha sido la última invitada del podcast Chico de revista. En esta entrevista con Arnau Martínez, repasó su trayectoria y habló del fenómeno Montoya, que ha superado incluso el suyo en popularidad a nivel global. Sin embargo, fue al referirse a su reciente aparición en 'De Viernes' cuando no ocultó su malestar.

'De Viernes' reunió a Fani Carbajo y a su antigua pareja, Christofer Guzmán, con el objetivo de analizar el fenómeno Montoya, mientras ambos se reencontraban tras su ruptura. Sin embargo, a juzgar por sus palabras, no le gustó nada el trato recibido: "No estuve muy cómoda porque yo esperaba que se me preguntaran más cosas, que no se me tratara como un muñeco de feria".

En cuanto a la intervención de Christofer Guzmán, Fani Carbajo no se cortó en criticar su actitud. "A mí se me da la oportunidad de hacer un cara a cara con ese señor. Desde aquí tengo que decir que si yo no llego a aceptarlo, tú no te sientas. Y también va diciendo por ahí que va cobrando más que yo", expresó, refiriéndose a su antigua pareja con total franqueza.

| Mediaset

Fani Carbajo, que ya se sentía "saturada" antes de llegar al plató de 'De Viernes', también compartió sus sensaciones al estar allí. "Cuando me siento, me doy cuenta de que ese señor solamente se basa en responderme a todo que es mentira. Solo hablaba de temas de dinero y de trabajo. Ni siquiera sabe mentir. Encima la gente en redes sociales me dice a mí: 'Yo no te creo, eres una falsa, si le manipulabas tú…'", relató visiblemente afectada por la complicada situación.

La protagonista aprovechó para reflexionar sobre los momentos difíciles de su relación con Christofer Guzmán. "Cuando tú vives una relación en la que estás manipulada y te comen la cabeza de tal manera y ya tienes un hijo... Yo misma decía: 'Es que a lo mejor tiene razón. Si él no quiere ser padre, yo no le puedo obligar a serlo'", sentenció, dejando claro cómo vivió esa etapa de su vida.