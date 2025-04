La decisión de Marta Belmonte tras los trágicos sucesos en 'Sueños de Libertad'

La muerte de su hermano Jesús y ahora el accidente de su primo Luis, le ha hecho a Marta replantearse muchas cosas. El personaje de Marta Belmonte en 'Sueños de Libertad' se ha dado cuenta que la vida es demasiado corta y que la muerte puede aparecer en cualquier momento. Es por ello que ha tomado una importante decisión.

Marta decide incluir a Fina en su testamento en 'Sueños de Libertad'. Si algo le llega a pasar, la joven no sé que quede desamparada, ya que no tiene más familia que ella. Antes, se lo comunica a Pelayo y después se lo cuenta a Fina, que se queda sin palabras con este bonito gesto de su amada.

"Me angustia que me ocurra algo y dejarte desamparada, no poder estar para cuidarte", le comunica el personaje de Marta Belmonte en 'Sueños de Libertad'. "Yo tendría a Carmen y Claudia", responde Fina. Sin embargo, Marta lo tiene claro: "Lo sé, son tus amigas, pero no es lo mismo, no me quedo tranquila".

| Atresmedia

"Hasta donde la ley me permita, quiero incluirte en mi testamento", le comunica con rotundidad la protagonista. Pese al desconcierto de Fina, Marta lo tiene claro: "Está decidido, no es negociable".

Fina le responde que no puede permitirlo porque lo único que quiere es ella y no quiere nada económico. Sin embargo, Marta insiste en que debe aceptar: "Lo único que quiero es que aceptes, hazme ese favor. Ees mi mujer, aunque la ley no nos reconozca ese derecho es lo justo".

De este modo, Marta quiere intentarlo hasta donde la ley lo permita y que Fina sea su heredera. Ahora, en los próximos capítulos de 'Sueños de Libertad', queda por saber cómo reaccionará Damián cuando descubra los planes de su hija.

En audiencias, durante el mes de marzo, 'Sueños de libertad' ha sido la serie diaria más vista de la televisión con un 13,3% de share y 1.232.000 espectadores. La ficción de Antena 3 ha sido líder un mes más, alcanzando su segundo mes más visto de temporada. Además, 'Sueños de Libertad' a sus competidores, Telecinco y La 1, por +5,1 y +4,9 puntos de cuota de pantalla.