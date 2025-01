Dani Mateo tiene que pedir disculpas por unas desafortunadas bromas en 'Zapeando'

El debate sobre los límites del humor ha vuelto a estar en la polémica después de que Dani Mateo se disculpara públicamente por unos chistes realizados en 'Zapeando' el pasado viernes. Todo surgió a raíz de unas bromas sobre los devastadores incendios que han arrasado California, afectando gravemente a la región de Los Ángeles y causando una tragedia humana y material.

En 'Zapeando' se informó sobre los incendios que han dejado al menos 11 víctimas mortales, quemado 15.000 hectáreas y destruido cientos de viviendas, incluidas algunas de las celebridades de Hollywood. Sin embargo, el tono humorístico con el que se abordaron ciertos aspectos de la noticia no fue bien recibido por todos los espectadores.

Uno de ellos expresó su indignación a través de "X", criticando tanto el programa como al propio Dani Mateo: "Qué programa de tan mal gusto... riéndose del incendio y de las casas quemadas en Hollywood o de las monjas que cantan para sacar adelante el convento. Y poca gracia. Dani Mateo también cero", señaló el usuario en la red social.

| Atresmedia

Ante la crítica, Dani Mateo no tardó en responder y admitir que el enfoque humorístico de 'Zapeando' pudo haber sido desafortunado en esta ocasión. "Quizás sí hemos estado un poco torpes ahí. No lo pretendíamos. Queríamos hacer humor, que es lo que intentamos hacer siempre y quizás en esta parte no tocaba", escribió Dani Mateo en su cuenta de "X", en un mensaje de disculpa dirigido al espectador y a toda la audiencia.

"Mea culpa. No dejes de vernos, que tenemos buen fondo", concluía Dani Mateo sus sinceras disculpas a través de sus redes sociales.

Recordamos que, en audiencias, en 2024, 'Zapeando' consiguió un correcto 5,6% de share y 512.000 seguidores en la tarde de laSexta. El programa de Dani Mateo siguió despuntando en target comercial, donde fue segunda opción subiendo al 9,2%. Además, 'Zapeando' consiguió cada tarde cerca de 1,6 millones de espectadores únicos.