La gran noticia de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su vida en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, da la gran noticia a la familia. Este viernes 24 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel habló con Curro y Catalina sobre el paso que daría con Jana. Tras perder el negocio del aceite, Alonso le contó, a Catalina primero y a Manuel después, que tenían algunos problemas económicos. Rómulo reunió al servicio para tomar las primeras medidas de austeridad. Aunque Ángela le dijo a Leocadia que no quiere ir a la fiesta, ella siguió adelante con las gestiones, pero, además, descubrió algo muy preocupante de su hija.

Teresa decidió que lo mejor era dejar de investigar la habitación secreta que habían encontrado. Tanto Jana como Teresa se dieron cuenta de lo muy pendiente que estaba María Fernández de Samuel. Ricardo le pidió a Pía una segunda oportunidad y Rómulo le dio un ultimátum a Petra para que le dijese adónde había ido Santos.

| RTVE

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Ángela revela a Leocadia los motivos de su llegada. El plan de Manuel de avisar a Adriano cae en saco roto con Catalina, que acude a Jana para pedirle un inmenso favor. Inmensa es la devoción de María Fernández por Samuel, mientras Teresa y Jana son testigos de cómo su amiga se vuelca en cuerpo y alma.

Aunque le duela en el alma, a Rómulo no le queda otra que avisar a los señores de que Santos no aparece, después de haberse ido sin avisar. Manuel, personaje de Arturo Sancho, da la gran noticia a la familia. Lo que no anticipa es la terrible reacción que tiene lugar.