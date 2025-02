La confesión de Isabel Rábago ante su vuelta a los platós tras su despido de Telecinco

Hasta hace unas semanas, Isabel Rábago era una de las caras habituales de Telecinco. La periodista había colaborado con una larga lista de programas de la cadena y la ruptura entre ambas partes pilló por sorpresa a muchos espectadores.

A principios de enero, tal y como confirmaba El Confidencial, Mediaset decidía prescindir de los servicios de la colaboradora. Según aseguraba el medio en exclusiva, Isabel Rábago no había superado "los filtros" para renovar contratocon Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Así, su última aparición en la cadena sucedía en 'Vamos a Ver', donde protagonizaba una fuerte discusión con algunos de sus compañeros.

La periodista ya aseguró en su momento que emprendería "acciones legales" contra las "graves acusaciones" que se publicaron en algunos medios de comunicación. Isabel Rábago negó haber recibido ninguna llamada de atención, así como aseguraba mantener una buena relación con todos sus compañeros, desmintiendo los rumores. Sin embargo, la periodista ha aprovechado su reaparición en redes sociales para volver a pronunciarse sobre su futuro televisivo.

| Mediaset

"Me preguntáis mucho y me decís que me echáis mucho en falta en la tele. Yo os lo agradezco, de verdad. Yo ahora mismo estoy solucionando unas cosas que son necesarias para que yo pueda volver a la tele", ha aclarado, sin entrar en detalles. También ha explicado que, en estos momentos, está centrada en su faceta como abogada, algo que está "disfrutando mucho" y que la hace feliz.

En cuanto a su posible regreso a la televisión, Isabel Rábago no lo descarta. "Ya habrá tiempo de volver a la tele", aseguraba. "También habrá tiempo de escuchar y de que mucha gente rectifique informaciones absolutamente falsas que se han publicado", decía, haciendo otra vez referencia a las informaciones que se han publicado.

"Tiempo al tiempo", sentenciaba la periodista al final del comunicado, que ha publicado a través de la plataforma 'TikTok'. Aunque parece que Isabel Rábago no tiene prisa por volver, desde su salida se ha mantenido muy firme en mostrarse orgullosa de su trayectoria. "Mi honorabilidad y mi profesionalidad son intocables", declaraba en uno de sus últimos comunicados, "No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional", aseguraba.