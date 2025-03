La confesión de Carlos Latre sobre la cancelación de 'Babylon Show' en Telecinco

Al igual que ha ocurrido con Sandra Barneda, el estreno de 'Universo Calleja' trajo consigo un momento de sinceridad por parte de Carlos Latre. El humorista acompañado de figuras como la presentadora, Ágatha Ruiz de la Prada y Antonio Orozco, se embarcó en una intensa aventura por Nepal. Más allá de la experiencia extrema, la conversación con Jesús Calleja permitió al público descubrir una faceta más personal del artista.

Durante la entrevista, Jesús Calleja abordó el delicado tema delfallido 'Babylon Show', el programa con el que Carlos Latre intentó conquistar el access prime time de Telecinco. La feroz competencia de formatos consolidados como 'El Hormiguero', y la llegada de 'La Revuelta' complicó su éxito. Tras solo tres semanas en emisión, Telecinco decidió cancelar el espacio.

"Ahora que te veo feliz, ¿puedo sacar el tema?", preguntó Jesús Calleja, introduciendo con cautela el asunto en 'Universo Calleja'. El presentador reconoció la valentía de Carlos Latre al apostar por un formato tan arriesgado: "Yo te escribí. Estaba emocionado porque ibas a esa franja tan compleja y le echaste un par, pero luego no salieron las cosas cómo esperabais".

| Mediaset

Carlos Latre admitió la realidad de la situación: "Hay veces que las cosas no salen". Para contextualizar su experiencia, recurrió a una célebre frase de John Lennon: "La vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas". Además, reveló un detalle personal desconocido hasta el momento: "No se lo he dicho a nadie", dijo, antes de explicar la importancia que tenía este proyecto en su carrera profesional.

"De todos los proyectos que yo he hecho, este era mi proyecto, pero no funcionó. Yo siempre digo lo mismo, que, aunque yo estaba enfrente, había un cúmulo de circunstancias", explicó Carlos Latre, dejando entrever la complejidad de los factores que determinaron su precipitada cancelación. Sin embargo, lejos de lamentarse, aseguró que no percibe lo ocurrido como un fracaso: "Nunca tengo una sensación de fracaso porque tengo la suerte de haber tenido éxitos y fracasos en mi vida, por lo que ya sé lo que es".