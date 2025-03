Comunicado de Carme Chaparro tras meses de ausencia tras Informativos Telecinco

Desde hace un tiempo, la ausencia de Carme Chaparro en Informativos Telecinco y su repentino silencio en redes sociales había generado preocupación entre sus seguidores. Acostumbrada a compartir momentos de su vida cotidiana, su desaparición sin explicaciones previas despertó numerosas dudas. Finalmente, Carmen Chaparro ha decidido aclarar la situación a través de sus redes sociales.

"Hola a todos, espero que estéis bien. Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien", expresó en un mensaje donde se la pudo ver visiblemente seria.

En su publicación, Carme Chaparro reconoció la inquietud de muchos: "Me habéis preguntado muchos que dónde estoy, qué por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas". "He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino", añadió, dejando entrever que atraviesa un proceso delicado, pero con avances positivos.

| Mediaset

Sin detallar la naturaleza de su problema de salud, Carme Chaparro quiso transmitir confianza y agradecimiento: "Ciencia, personas, paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí".

Esta pausa también ha impactado sus compromisos profesionales, en particular la publicación de su nueva novela. "Hemos aplazado para el mes de septiembre. No os voy a poder acompañar en Sant Jordi, tampoco en la feria del libro de Madrid ni en esos viajes por toda España", informó, confirmando que su obra sufrirá un retraso.

A pesar de esta pausa, Carme Chaparro mira al futuro con optimismo. "En septiembre voy a estar, espero, con todos vosotros y una novela que me ha costado mucho escribir. Yo creo que es la mejor, la mejor de todas y el mejor cierre para la trilogía de delito", adelantó, generando expectación entre sus lectores.

Antes de finalizar su comunicado, Carme Chaparro quiso dirigirse directamente a quienes la siguen tanto en televisión como en el ámbito literario: "Acordaos de mí. Yo me acordaré mucho de vosotros y nos vemos en septiembre".