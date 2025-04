Candela Peña no se calla y denuncia en redes un trato vejatorio hacia su persona

Candela Peña sigue utilizando sus redes sociales como altavoz de denuncia. La última vez, expuso la complicada situación laboral que atravesaba. A pesar del éxito de su papel en 'El caso Asunta', su participación en proyectos ha sido limitada, destacando su aparición en un episodio de 'Furia' y sus colaboraciones en 'Late Xou con Marc Giró'.

"En cinco años no he rodado una película y en dos años tras 'El caso Asunta', solo un capítulo en otra serie. En casa se come gracias a ocho minutos en 'Late Xou' cada dos o tres semanas", confesó en sus redes sociales.

Ahora, ha vuelto a publicar unas palabras para denunciar la falta de reconocimiento al valor que merece como actriz. Lo ha hecho relatando una reunión de trabajo que ha tenido donde se ha sentido humillada. "Metáfora: ¿Tú entrarías en Louis Vuitton en Hermes o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros? Obviamente ni tú, ni nadie en su sano juicio".

| Europa Press

"Pues esta semana asistí a una reunión importante para mí. Me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba. Así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media. Mi sorpresa llegó cuando querían contratar lujo a precio de bolsa de tela y mandar con rapidez un contrato. Como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano", escribe.

La artista ha proseguido con la explicación: "Lo he vivido como una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente. Así que solo me queda pensar en la osadía que da la soberbia del poder. Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales. Que no te coloquen por debajo de tu valor. Sigo perpleja con lo oído y lo ofrecido. No es ego, no es vanidad, no es nada de todo eso, es respeto, sobre todo a ti mismo si los demás no te lo tienen o te lo faltan".

Pese a esto, también ha querido dedicar un espacio a algunos buenos momentos, como que ha perdido 4 kg para su próximo personaje donde sí le van a pagar un sueldo parecido al que puede recibir un hombre por su mismo trabajo.

"He perdido ya 4 kg con mi esfuerzo y sacrificio, para mi próximo personaje. Donde mis productores SÍ me van a pagar lo que merezco por mi trabajo. Y donde gracias a mi equipo hemos conseguido que nos paguen un sueldo parecido al de un hombre. Algo nada habitual, ya que nuestros sueldos, el de algunas actrices suelen estar por debajo".