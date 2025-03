Las audiencias de ayer dan la peor noticia a Ion Aramendi sobre su futuro en Telecinco

Las audiencias siguen sin acompañar a 'Reacción en Cadena' de Ion Aramendi en la tarde de Telecinco. Pese a que hace un año llegó a alcanzar cifras alrededor del 12% de cuota de pantalla, con la salida de los Mozos de Arousa, el concurso cayó en audiencias. Unos resultados con los que está muy lejos de sus dos rivales.

De este modo, este jueves 6 de marzo, 'Reacción en Cadena' ha caído a su segunda peor cuota de la temporada con un pobre 7,4% y 788.000 seguidores. El concuso presentado por Ion Aramendi está muy lejos del imbatible 'Pasapalabra' (17,4% y 1.854.000) en Antena 3, pero también de 'Aquí la Tierra' (11,6% y 1.315.000) en La 1. Con este insostenible resultado, además, 'Reacción en Cadena' está más de cuatro puntos por debajo de la media de Telecinco en el día, que ha sido segunda con un 11,5%.

Pese a estas audiencias, 'Reacción en Cadena' tiene asegurado su futuro en la parrilla de Telecinco hasta el mes de mayo. Coincidiendo con la revolución en sus tardes, la cadena decidió renovar el concurso de Ion Aramendi por 65 entregas más. Sin embargo, tras estos resultados, no sería de extrañar que en un futuro próximo Mediaset tome medidas drásticas respecto al futuro de 'Reacción en Cadena'.

| Mediaset

Cabe destacar que Ion Aramendi actualmente está centrado en 'Reacción en Cadena' al no contar con otro proyecto en Mediaset. Hace tan solo unos días finalizaba su papel en 'GH DÚO' tras haber presentado martes y domingos, tras haber estado al frente también del debate de 'Gran Hermano' en otoño. Ahora, el presentador tendrá unos meses de descanso de la franja de prime time al no seguir en 'Supervivientes', algo que no ocurrió el año pasado, ya que en primavera se puso al frente del fallido 'Factor X'.

En cuanto al resto de audiencias del día, justo antes de 'Reacción en Cadena', 'Tardear' (8,3% y 729.000) sigue sin funcionar y 'El Diario de Jorge' (8,6% y 714.000) también ha bajado tras la ligera subida de los últimos días. No obstante, 'Supervivientes' ha triunfado con su estreno en prime time con un gran 22,7% de share y 1.477.000 televidentes. El esperado reality de Telecinco, que ha conseguido un buen 13,7% de cuota y 1.809.000 en su express, subió a un 22,9% en los espectadores de 25 a 44 años.