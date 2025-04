Una antigua concursante de 'GH VIP' reaparece y revela el motivo de su desaparición

Aunque durante un tiempo se convirtió en uno de los rostros más habituales de Telecinco, Techi Cabrera terminó alejándose del foco mediático. Fue en 2019, tras su polémico paso por 'GH VIP' lo que hizo que, poco a poco, fuera desapareciendo de la televisión. Ahora, 6 años después de ese reality, la concursante y ex-pareja de Kiko Rivera explica los verdaderos motivos que la apartaron de la vida pública.

La ex concursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a redes sociales tras casi dos años sin dar señales de vida. De hecho, la última vez que pudimos ver una imagen de Techi fue en agosto de 2023, donde sorprendió a sus seguidores con un notable aumento de peso. Ahora, la joven de 39 años ha regresado a Instagram con un comunicado dando explicaciones de qué le había pasado.

Techi Cabrera vuelve a Instagram

"Hola, ¿qué tal cómo estáis después de tanto tiempo?", comenzaba el video efusivamente. "Ya he vuelto a las andadas del Instagram y del TikTok", anunciaba. Esta pequeña presentación daba paso a algo mucho más serio: el verdadero motivo de su desaparición.

"Sé que he estado desaparecida estos años. He tenido muchos problemas, sobretodo con mi trastorno bipolar", desvelaba la ex esposa de Alberto Isla, con quién se casó en 2014 y se divorciaron 21 días después. La que fue concursante del 'GH VIP' de Miriam Saavedra ya había hablado de su trastorno en su etapa televisiva, asegurando que tenía un 65% de discapacidad. "No es que tenga cambios de humor, es que tengo depresión, soy maníaca, escucho voces..." revelaba entonces en Telecinco.

También se ha referido a su gran cambio físico en 2023, que hizo saltar las alarmas entre sus seguidores. "Cogí como 20 kilos pero los voy perdiendo", ha explicado ella.

Techi Cabrera también ha aprovechado para dejar la puerta abierta a su vuelta a la televisión. "Ahora en los medios de comunicación no estoy saliendo pero me llaman para ir", confiesa la joven. "Quieren que les dé alguna entrevista pero de momento no he ido", añadía. Sin embargo, también quiere aclarar que "eso no significa que no vuelva", sino que está esperando al momento adecuado en su recuperación.