Comunicado de Laura Galera tras los rumores de infidelidad de Manu tras 'Gran Hermano'

Laura Galera se ha pronunciado públicamente después de recibir una avalancha de mensajes tras una supuesta infidelidad por parte de Manu Vulcan. El DJ, al que conoció en la casa de 'Gran Hermano' se encuentra actualmente en México por compromisos profesionales. Aunque su viaje marcaba un hito en su carrera, la polémica ha empañado lo que debía ser un momento de celebración.

Laura Galera, hija de María José Galera, ha esperado pacientemente al regreso de su pareja para esclarecer lo ocurrido. En un comunicado compartido en redes sociales, ha querido aclarar su postura y denunciar el acoso recibido durante los últimos días. "Ahora que he cogido fuerzas, voy a hablar", ha arrancado el firme comunicado.

"Debería pasar de todos vosotros, pero me veo en la obligación de hacerlo porque, una vez más, habéis cruzado el límite en todos los sentidos. No es ni medio normal todo el 'hate' que hemos recibido esta semana", comenzaba la sevillana.

De este modo, Laura Galera ha denunciado una campaña de acoso: "Os quiero dejar algo muy claro que en mi relación solo estamos dos personas; Manu y yo. Cada problema que haya, son cosas de Manu y mías. Entonces, la maldad que habéis tenido al escribirme desde cuentas falsas, contándome los supuestos cuernos que tenía, las miles de fotos falsas que me habéis enviado, no tienen sentido ninguno, y los insultos que me habéis escrito, tanto a mí como a él, no tienen perdón".

Además, dejaba muy claro que su confianza en Manu sigue intacta: "Confío ciegamente en mi pareja. Nunca he dejado de confiar en él. Con nosotros no vais a poder. El amor se trata de confianza, de comunicación y de lealtad, de demostrar las cosas día sí y día también. Dejad de intentar arruinar algo que es irrompible. En el caso de que tenga problemas con él, los hablaré con él y los solucionaré con él".

Por su parte, Manu Vulcan tampoco ha querido quedarse callado ante las acusaciones. A través de sus redes sociales, ha defendido su integridad y su comportamiento durante el viaje: "No habéis conseguido joderme la experiencia de pinchar tan lejos, pero también os digo que hay límites que no se pueden rebasar... y más aún cuando mi comportamiento, tanto personal como profesional, ha sido perfecto".

"Habéis estado observando cada uno de mis movimientos de mi paso por México, intentando meter mierda y sacar lo más mínimo para dejarme mal y joder mi relación. Jamás le faltaría el respeto a mi pareja en lo más mínimo. Tengo valores suficientes. Sé cómo soy y cómo he actuado. Soy un hombre respetuoso", sentenciaba.