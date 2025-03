Ana Fernández da la noticia más inesperada a los seguidores de 'Los Protegidos'

Buenas, pero inesperadas noticias para los seguidores de 'Los Protegidos'. Más de dos años después de su última temporada, Ana Fernández ha anunciado el regreso de la serie con una nueva temporada. Como ya ocurrió con 'Los protegidos: El regreso' y 'Los protegidos ADN', será una apuesta original para atresplayer.

De este modo, el anuncio lo ha hecho Ana Fernández durante su participación en 'Pasapalabra': "Yo he venido a contar una cosa muy importante. No lo he contado en ningún sitio, vengo a dar una exclusiva: vuelven 'Los Protegidos'".

"La verdad es que tengo muy poca información. Creo que están escribiendo y sé que, en breve, ya empezaremos a rodar. La familia Castillo vuelve a atresplayer, otra vez", ha añadido la actriz, que no ha podido dar muchos más detalles.

| Atresmedia

Por lo tanto, 'Los Protegidos' seguirán la trama que dejaron abierta en enero de 2023 con el final de 'Los Protegidos ADN'. En su momento, José Antonio Antón, entonces director de contenidos de Atresmedia, dejó la puerta abierta a su regreso: "La temporada que estrenamos ha funcionado muy bien. Hay posibilidades de que podamos plantearnos continuar, pero entre que emitimos y ahora no ha habido momento de plantearnos si seguíamos".

Así fue la trama de la segunda temporada del regreso de 'Los Protegidos'

Recordamos que 'Los Protegidos: ADN' arrancó con la boda de Sandra y Culebra, que sirvió para volver a reunir a la familia. En este gran día, echan en falta a una invitada: Rosa Ruano. Tras la celebración, los Castillo deciden poner en marcha un arriesgado plan para encontrarla.

Su búsqueda los llevó a un lugar que no esperaban... Tras adentrarse en la sala de geolocalización de la comisaría, descubren que el móvil de Rosa fue visto por última vez en un bosque perdido. Todos los Castillo se adentraron en el frondoso y oscuro bosque dirección a la localización del teléfono móvil, menos Mario y Dora.

| Atresmedia

Los miembros que estaban en el bosque encontraron un imponente edificio justo donde debería estar el móvil. Mientras tanto, en el coche, Dora le dijo a Mario que había sentido algo a través de su poder, a tan solo unos metros de donde estaban ellos...

El resto de los Castillo se dividieron para encontrar a Rosa, aunque pronto comenzaron a estar confusos por lo que ven dentro del edificio. Un logo con las siglas de 'ADN' se repetía por todos los pasillos que estaban repletos de aulas en las que se imparten clases a jóvenes con poderes...

Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Mario Marzo, Daniel Avilés, Gracia Olayo, Óscar Ladoire, Maripaz Sagayo, Maggie García, Carlotta Cosials, Cosette Silguero y Javier Mendo formaron parte de la serie. AMarta Torné, Esmeralda Moya y Raúl Mérida retomaron los personajes a los que dieron vida en la clásica 'Los Protegidos' como incorporaciones a la trama. Completaron el reparto Emilio Buale, Irina Bravo, Gabriela Andrada, Raquel Pérez, José Sospedra, Ángel Martínez, Xavi Caudevilla y Anna Nacher como incorporaciones.