'Valle Salvaje' anuncia una llegada a su elenco con la incorporación de Cristina Abad

Cristina Abad vuelve a la televisión diaria y lo hace con fuerza. La actriz, recordada por sus papeles en 'Acacias 38' y 'Servir y Proteger', se suma al reparto de 'Valle Salvaje' como Úrsula. Se trata de un personaje que, según ella misma admite, es uno de los más estimulantes de su carrera.

Después de un tiempo alejada de la pantalla, Cristina Abad regresa con energías renovadas: "Hace varios años que no estaba en las pantallas de la gente a diario, y de primeras fue una gran sorpresa. El personaje es súper interesante, súper divertido. A la gente a lo mejor no se lo parece, pero a mí me divierte mucho".

Esta nueva etapa marca también un reencuentro con el formato de serie diaria, del que la actriz habla con conocimiento de causa. "Ya sé lo que es una diaria, lo cansado que es, y al mismo tiempo te da una estabilidad que no existe en otro tipo de trabajo y de proyecto", explica.

De este modo, con Úrsula, Cristina Abad se adentra en un rol distinto y complejo que la vincula directamente con los protagonistas de 'Valle Salvaje'. Su personaje es la prima de Adriana y su llegada desatará un terremoto emocional entre Adriana y Rafael.

| RTVE

"Me recuerda un poco más a 'Acacias 38' por la época, pero el personaje no tiene nada que ver. Es súper interesante y muy rico, se puede jugar mucho con él. Yo siempre digo que las buenas son muy aburridas de hacer en ficción, así que agradezco mucho que tenga esa parte demoníaca", añade.

Cristina Abad ya lleva meses interpretando a Úrsula y asegura que la conexión con el personaje ha ido creciendo día a día: "Ya me siento cómoda con Úrsula. La conozco mejor que cuando empecé, sé por dónde llevarla en diferentes aspectos, aunque sé que le pasarán muchas cosas que aún desconozco. El personaje evoluciona mucho, los espectadores lo van a ver, y yo he evolucionado con ella".

"Ojalá Úrsula dure mucho y dé muchos quebraderos de cabeza a la audiencia, quebraderos de cabeza a los personajes y a mí me siga dando muchos regalos", ha concluido Cristina Abad.