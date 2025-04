Alaska reaparece sin parche en el ojo y revela su estado de salud con Ana Rosa

Alaska ha dado un paso más en su proceso de recuperación que ha comunicado este jueves. La cantante apareció en 'El Programa de Ana Rosa' sin el parche en el ojo izquierdo, el mismo que la había acompañado desde diciembre tras perder la visión de forma repentina. Su imagen sin este accesorio sorprendió a sus compañeros de plató de Telecinco y fue recibida con entusiasmo.

"¡Oye, Alaska, no traes el parche! ¡Esto es una buena noticia!", exclamó en directo Ana Rosa Quintana al verla, mientras Mayka Navarro bromeaba: "¡Ya no eres la capitana!". Con humor, Alaska explicó que, aunque su recuperación avanza, aún habrá algunos momentos en los que tenga que volver a usarlo: "Alguna vez" deberá llevarlo "cuando me pinche y eso".

Además, detalló en 'El Programa de Ana Rosa' que su uso no era solo por cuestiones médicas, sino también por comodidad: "Vamos poco a poco. Realmente lo tapo para no maquillarme, para no estar restregándome". Tras recibir las felicitaciones del resto de sus compañeros Alaska, entre risas, añadió: "Tengo dos ojos, hola".

| Mediaset

Recordamos que Alaska sufrió este problema en diciembre, cuando, de manera inesperada, su visión se vio afectada. "Fue un día a caminar por casa y de repente se me hizo como un árbol de Navidad, con muchos flashes de colores", explicó ella en su momento. A partir de ahí, perdió la visión en el ojo izquierdo debido a un trombo en la vena central de la retina, que le provocó un edema en la mácula. La intérprete de Fangoria también mencionó que el "estrés" podría haber sido un factor desencadenante.

Aunque en febrero ya aseguró en 'Socialité' que no perdería la visión de forma definitiva, sí advirtió que la recuperación sería lenta. "Será algo lento. No parece que haya ningún daño irreversible, pero estas cosas van despacito. Me estaréis viendo mucho tiempo así", confesó entonces.

En audiencias, este miércoles 2 de abril, 'El Programa de Ana Rosa' fue segunda opción de su franja. No obstante, fue el programa con mayor cuota del día en Telecinco con un 14,5% de share, 342.000 y 1.429.000 espectadores únicos. Además, subió a un estupendo 15,6% comercialmente hablando.