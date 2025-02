El nuevo 'Tardear' da la sorpresa y sentencia las audiencias contra 'Y ahora Sonsoles'

Buenas noticias para 'Tardear' en el segundo día de su nueva etapa en Telecinco. Tras la salida de Ana Rosa Quintana, las tardes se han revolucionado con la incorporación de Verónica Dulanto junto a Frank Blanco. Pese a que en su primer día no consiguieron funcionar en audiencias, en el segundo han dado un vuelco al marcador.

De este modo, este lunes 3 de febrero, 'Tardear' cayó en audiencias en el inicio de su nueva etapa. El programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco se quedó en un pobre 8,2% de share, 654.000 televidentes y 2.412.000 espectadores únicos. Un resultado que estaba más de dos puntos por debajo de la media de Telecinco en el día, que fue segunda con un 10,5% de cuota de pantalla.

Sin embargo, en su segundo día de emisión, este martes 4 de febrero, 'Tardear' ha dado la sorpresa subiendo más de dos puntos de share. El espacio de Verónica Dulanto y Frank Blanco ha marcado un 10,3% de share, 809.000 de audiencia media y 2.613.000 espectadores únicos. De hecho, 'Tardear', que está en la media diaria de Telecinco, ha conseguido coliderar su franja de emisión junto a La 1.

| Mediaset

Por lo tanto, el nuevo 'Tardear' ha conseguido hacer frente a 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, que ha bajado a un 9,8% y 774.000. Cabe destacar que estos resultados no son sorprendentes para los formatos de Telecinco y Antena 3, que de forma habitual se mueven en esas cifras. No obstante, 'Tardear' no puede con 'La Promesa', que lidera su franja desde La 1 con un 13,8% y 1.049.000, aunque sí supera a 'Valle Salvaje' (8% y 631.000) y 'El Cazador' (7,7% y 699.000).

En cuanto al resto de la tarde de Telecinco, en la sobremesa, 'El Diario de Jorge' no funcionó en Telecinco con un 9% y 771.000. Sin embargo, llegó al 11,8% en sus minutos finales, dejando un buen arrastre a 'Tardear'. Justo después del espacio de Frank Blanco y Verónica Dulanto, 'Reacción en Cadena' de Ion Aramendi subió a un escueto 9,4% y 984.000 fieles.