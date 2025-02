Las audiencias de ayer dan la peor noticia a 'Socialité' sobre su futuro en Telecinco

'Socialité' sigue viviendo un mal momento en los mediodías del fin de semana de Telecinco. El programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana no consigue enganchar a los espectadores. De hecho, este domingo 9 de febrero, 'Socialité' se ha visto ampliamente superado por su rival directo en la franja.

Y es que, desde los cambios de presentadores y equipos hace un año, 'Socialité' no ha hecho más que bajar en audiencias. El programa, sin embargo, no parece que pueda peligrar en la parrilla de Telecinco. De hecho, algunos rumores apuntan a que la nueva directiva no tiene intención de tocar más la programación hasta que 'El Programa de Ana Rosa' se asiente en la mañana.

Sin embargo, las audiencias de 'Socialité' siguen siendo muy preocupantes. Este domingo 9 de febrero, el programa de María Verdoy y Antonio Santana se ha quedado en un escueto 7,3% y tan solo 493.000 seguidores. Tampoco le ha ayudado la reposición anterior de 'Got Talent', que se ha quedado en un 6,8% y 261.000 televidentes en la mañana de Telecinco.

| Mediaset

De este modo, de forma sorprendente, 'Socialité' ha sido superado por 'D Corazón' de Anne Igartiburu, que ha subido a un 9,3% de share y 701.000 seguidores en La 1. No obstante, el liderazgo con mucha distancia ha sido para las reposiciones de 'La Ruleta de la Suerte', que ha liderado en audiencias con un 17,3% y 1.298.000 desde Antena 3.

De este modo, las malas audiencias de 'Socialité' también han afectado a Informativos Telecinco. El noticiero presentado por María Casado y David Cantero, a las 15h, ha sido tercera opción con un 8,7% y 816.000. La posición y el dato de share lo han repetido en la edición de las 21h, con 1.141.000 espectadores.

Telecinco tampoco ha tenido mejor suerte en el resto del domingo, ya que ha sido tercera con un 9,4% de cuota diaria. En prime time, 'Caiga quien caiga' ha caído a mínimo con un insostenible 6,7% y 821.000 seguidores. En la tarde, 'Fiesta' tampoco ha funcionado con un 9% y 905.000. Por lo tanto, tan solo ha superado el doble dígito el debate de 'GH DÚO', en late night, con un 10,5% y 608.000 fieles.