Ion Aramendi obligado a paralizar 'GH DÚO' para reprochar su actitud a un concursante

Con la recta final a la vuelta de la esquina, los concursantes sienten cada vez más la presión sobre sus hombros. Lo hacen especialmente Romina Malaspina y Álex Ghita, últimos nominados de la edición y que se juegan ante la audiencia su pase a la final. Aunque durante semanas fueron amigos, la actitud del entrenador en los últimos días ha causado que su amistad se rompa y ya no se soporten.

El rotondazo de Álex Ghita y su actitud con Maica Benedicto ha hecho que se eche a toda la casa encima. Especialmente a Romina Malaspina, gran amiga de la murciana. Por ello, al más puro estilo 'GH DÚO', se les ha preparado un confrontamiento para poner sobre la mesa todos sus problemas. Aunque era un intento para acercar posiciones, la cosa se ha descontrolado rápidamente hasta que Ion Aramendi ha tenido que intervenir.

"Ya veremos si te llevas a algún amigo", le echaba en cara la argentina, que criticaba su actitud kamikaze y de ataque hacia el resto. "Yo no he venido aquí a hacer amigos", le dejaba claro el ex de Adara Molinero, que la acusaba de imitar el concurso de Miguel Frigenti.

| Mediaset

La tensión ha crecido cuando Álex Ghita ha vuelto a arremeter contra la argentina. "Tú has venido devaluada como la moneda, salías de rebajas y por eso has entrado", le echaba en cara, diciéndole que el único motivo por el que estaba concursando era su bajo caché. Ante esto, Romina Malaspina no se ha podido contener, gritándole que se callara y calificándole de distintas formas ofensivas.

"Eres un fantasmón, un maleducado", le reprochaba, antes de pronunciar las palabras de la polémica. "Vergüenza de tu hija cuando vea los videos", le ha achacado, haciendo referencia a la niña pequeña del entrenador. Palabras que han ofendido enormemente a Álex Ghita, que le ha advertido que no hablase de ella.

Ha sido en este momento que Ion Aramendi ha tenido que intervenir. Cortando la acalorada discusión, el presentador vasco ha aprovechado para recordar que no debían meter a personas de fuera. "Vamos a limitarnos a hablar de las personas que están en el concurso", les ha advertido. También ha aprovechado para rebajar la tensión, pedirles que se calmaran y mantuvieran el respeto.