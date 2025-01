Mor Antonia, l'andalusa que va popularitzar 'Un resplandor y hace ¡pum!' a Canal Sur

La televisió i les xarxes socials acomiaden a una de la protagonista d'un dels memes més memorables dels últims anys.Antonia C. C., coneguda a tota Espanya per una intervenció inoblidable en un programa de Canal Sur el 2019, va morir aquest divendres als 81 anys. Originària de Begíjar, un poble de Jaén, la dona va deixar una empremta inesborrable tant en la seva comunitat com en aquells que la van conèixer a través de la seva espontaneïtat davant les càmeres.

La seva cèlebre frase, pronunciada a Canal Sur al descriure una tempesta que va afectar la seva localitat, va marcar un moment viral. "Un resplendor i fa pum! Ja està aquí la guerra", va ser la frase que molts continuen utilitzant avui dia. La naturalitat i gràcia amb què va relatar el succés van conquerir milers de persones, convertint les seves paraules en un meme que va transcendir generacions.

No obstant això, més enllà de la seva fama inesperada, aquells que la van conèixer destaquen la qualitat humana d'Antonia. Des de l'Ajuntament de Begíjar, l'alcalde Diego Soriano va expressar el gran sentir de tota la localitat: "Era una persona entranyable i era agradable amb tothom. Lamentem la seva mort perquè era molt estimada aquí", ha afirmat a Diario Jaén.

| Canal Sur

L'últim adéu a Antonia va tenir lloc durant el matí del dissabte 11 de gener a l'església de Santiago Apòstol a la seva localitat. Allí, familiars i veïns es van reunir per retre homenatge a una dona que, amb la seva simpatia, va aconseguir arrencar somriures i va deixar un record inesborrable.

Antonia C. C. no només serà recordada per la seva viralitat,sinó també per la proximitat i amabilitat que sempre va mostrar en la seva comunitat. El seu llegat romandrà viu en la memòria col·lectiva d'aquells que van gaudir de la seva espontaneïtat i humanitat.