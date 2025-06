'Viajeros Cuatro' torna amb noves destinacions a la seva temporada més internacional

Arriba l'estiu i 'Viajeros Cuatro' es llança de nou a recórrer el món per redescobrir llocs fascinants del planeta. El programa descobrirà la seva cultura, la seva gastronomia, els seus secrets i curiositats, de dia i de nit, amb l'ajuda de persones que els coneixen com la palma de la mà. Una nova temporada, la vuitena de 'Viajeros Cuatro', que arribarà aquest dimecres 11 de juny.

D'aquesta manera, 'Viajeros Cuatro' visitarà en aquesta nova tanda d'episodis destinacions nacionals i internacionals de la mà de l'experimentat equip de reporters de viatges. Un elenc format per Lucas Goikoetxea, Marina Romero, Eva Rojas, Lourdes Gordillo i Arantzazu Fuertes, als quals aquesta temporada s'uneix el reporter de viatges Antonio Montero.

En la seva estrena aquest dimecres 11 de juny, els racons més bells de la Baixa Califòrnia mexicana han estat l'escenari escollit per a l'inici de la vuitena temporada. Així, el primer viatge es farà a Mèxic, al qual seguiran, entre d'altres, l'exuberant Sri Lanka o la bulliciosa Hong Kong, les platges menys conegudes de Barcelona o els reials llocs de Segòvia.

| Mediaset

Així, el reporter Lucas Goikoetxea visitarà aquest enclavament batejat com l'aquari del món 'per la seva gran diversitat marina'. En aquest primer lliurament, es citarà amb Aiztziber Palacio, organitzadora de viatges i fotògrafa espanyola, a la Llacuna de San Ignacio situada al centre de Baixa Califòrnia. Tots dos arribaran a acariciar les balenes grises que visiten cada any aquesta zona de la costa mexicana en la seva ruta migratòria.

Després, visitarà Tijuana de la mà de María Morales, una espanyola establerta en aquesta ciutat per conèixer la seva gastronomia i la cultura local al so dels mariachis. També hi haurà oportunitat d'assistir a un entrenament dels populars lluitadors emmascarats mexicans. A la següent parada, el programa nedarà entre lleons marins i recorrerà la costa est de la península.

Per acabar, el reporter visitarà Los Cabos, on descobrirà els resorts més luxosos freqüentats per turistes nord-americans que busquen sol, mar i festa nocturna. I acabarà a San José, escenari d'espectaculars mansions propietat de grans fortunes, algunes d'elles d'actors de gran renom com Brad Pitt.