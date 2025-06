Jordi González confirma un nou projecte després de la seva experiència a punt de morir

Després de sis mesos allunyat de la televisió, Jordi González tornarà a la petita pantalla. El presentador va estar a punt de morir després de contreure una bactèria a Colòmbia, cosa que li va provocar un coma de tres setmanes i el va deixar sense parla durant dos mesos.

Ara, Jordi González ha reaparegut, visiblement més prim i assegurant que es troba "molt bé", tant físicament com anímicament. "I espiritualment millor que mai, perquè quan et despertes d'una situació així, tot, sense proposar-t'ho, canvia", assegura.

A més, el conductor es troba amb més ganes que mai de tornar al que realment el fa feliç: presentar. Per això, a través d'una entrevista amb Verónica Dulanto i Frank Blanco a 'Tardear', ha confessat que la seva tornada és més a prop que mai.

Quan els presentadors li han preguntat quan serà el seu retorn, ell no ha dubtat a confirmar que serà "al setembre". "M'han dit que no ho digui, però és un projecte que a mi m'entusiasma i em posa molt les piles", ha revelat.

| Telecinco, TV3

Aquesta vegada, no estarà al capdavant de la càmera com en la majoria dels seus projectes, sinó que estarà darrere. "Faré una cosa que fa temps que no faig, que és dirigir un programa", confirma. A més, després de la dura experiència que va viure, ara el que busca és l'absoluta calma i "evitar situacions tenses".

"Busco cuidar-me, no és que tingui cap seqüela però ja menjar bé, equilibradament, a les hores". Amb tot això, el presentador ha revelat que en aquesta situació en què es troba no es veu "moderant debats de Telecinco perquè crec que no anirien amb mi".

En una entrevista recent amb la qual va fer la seva reaparició, va confessar que li van haver de fer una traqueotomia. "El que em feia més por era perdre la veu. La traqueotomia toca les cordes vocals i vaig pensar que potser no tornava a parlar. Quan passes 90 dies al llit, has de tornar a menjar perquè no et caigui la sopa i caminar... Em va costar moltíssim tornar a caminar".