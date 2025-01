Última hora de l'estat de salut d'Adrián Lastra després de cancel·lar tots els seus projectes

El nou any no ha començat de la millor manera per a Adrián Lastra. L'actor ha hagut de fer front a un problema de salut que li ha obligat a interrompre temporalment els seus compromisos professionals. Conegut pel seu paper a 'Velvet', Adrián Lastra ha utilitzat les seves xarxes socials per informar els seus seguidors de la seva situació actual.

Fa uns mesos, Adrián Lastra va compartir amb els seus seguidors un moment personal difícil quan va patir un greu accident de moto que el va portar a l'hospital. Aleshores, l'actor va explicar a través d'un comunicat que va patir fractures en diversos dits de la seva mà esquerra i al peu. Això va requerir cirurgia plàstica i una operació per evitar l'amputació d'alguns dels seus dits.

"Dimarts vaig tenir un accident de moto bastant aparatós i vaig tenir molta sort la veritat... Bé, entre sort i que estic fort també", va relatar Adrián Lastra en el seu missatge. Malgrat la gravetat de les seves lesions, l'actor va mostrar la seva fortalesa per continuar amb els seus compromisos laborals, encara que es va veure obligat a cancel·lar la gira del seu musical "Medusa".

| Atresmedia

Tanmateix, Adrián Lastra es troba novament en una situació similar. Només tres mesos després de començar un nou projecte teatral, ha hagut d'anunciar a les seves xarxes socials que es troba de baixa per problemes de salut. En el seu missatge, l'actor va explicar que pateix una "faringitis aguda i bronquitis aguda".

Aquest és el motiu pel qual no podrà pujar a l'escenari fins al pròxim 10 de gener. "Estaré de baixa fins al 10 de gener", va aclarir Adrián Lastra, deixant clar que el seu retorn és imminent.

Malgrat les dificultats, Adrián Lastra s'ha mostrat optimista i agraït pel suport dels seus seguidors, que li han enviat nombrosos missatges d'ànim durant aquest temps de convalescència. Tanmateix, els futurs assistents de la funció en què està participant hauran d'esperar uns dies més per veure'l en acció.