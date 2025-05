Per què La 1 no emet 'Aquí la Tierra' amb Jacob Petrus aquest dimarts 13 de maig?

Males notícies per als seguidors de 'Aquí la Tierra', que es queden sense programa aquest dimarts 13 de maig. Els espectadors que connectin a les 20:30h, horari habitual del format, amb La 1, trobaran el Telediari. I és que 'Aquí la Tierra' paralitza durant un dia la seva emissió.

El motiu no és altre que l'emissió de la primera semifinal d'Eurovisió a través de La 1. L'esperat esdeveniment musical, que començarà a les 21h, ha obligat a RTVE a modificar la seva programació del dimarts, avançant el Telediari i deixant fora de graella 'Aquí la Tierra'. Per tant, serà la primera vegada que 'La Familia de la Tele' doni pas a Marta Carazo al Telediari 2.

D'aquesta manera, aquest dimarts 13 de maig a les 21:00h s'emetrà la primera semifinal d'Eurovisió 2025 a Basilea, Suïssa. En aquesta ocasió, Espanya tindrà un paper actiu, ja que serà un dels països amb dret a vot. A més, els espectadors podran gaudir de l'actuació de Melody amb "Esa Diva" per primera vegada sobre l'escenari del certamen.

| RTVE

Cal destacar que 'Aquí la Tierra' no és l'únic perjudicat per la semifinal d'Eurovisió, ja que 'La Revuelta' tampoc s'emetrà aquest dimarts a La 1. No obstant això, el canal manté el seu prime time, encara que amb un lleuger retard, ja que a les 23:20h es mantindrà 'That's My Jam', el nou format musical presentat per Arturo Valls. Això no es repetirà el dijous, tenint en compte que la segona semifinal s'emetrà a La 2 i no al canal principal.

En audiències, durant el mes d'abril,'Aquí la Tierra' va signar un 10,1% de share i 969.000 espectadors, mantenint el segon lloc en la seva franja. Va suposar una baixada d'1,5 punts de quota i gairebé 300.000 televidents respecte al març, quan va congregar 1.249.000 seguidors juntament amb un 11,6%. Una caiguda motivada pels diferents canvis en la franja prèvia de la tarda de La 1, que van perjudicar 'Aquí la Tierra'.