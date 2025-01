Així és la segona temporada de 'Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice', que arriba a AMC

Aquest dijous 16 de gener, el servei de streaming AMC+ estrena en exclusiva la segona temporada de la seva esperada sèrie original 'Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice'. Es tracta d'una de les produccions que conformen l'Univers Immortal de Anne Rice i AMC.

La nova entrega segueix la història de Rowan Mayfair després d'haver donat a llum, involuntàriament, al dimoni Lasher. En el moment en què Lasher comença a créixer de forma desmesurada, Rowan està decidida a entendre en què s'ha convertit –humà o monstre?–, i a utilitzar-lo per complir el seu propòsit com a sanadora. No obstant això, quan la tragèdia es desferma, ha de deixar de banda els seus propis interessos i lluitar per protegir la seva família.

'Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice' està protagonitzada per Alexandra Daddario, Jack Huston, Harry Hamlin, Tongayi Chirisa i Alyssa Jirrels. El repartiment també està compost per Ben Feldman, Ted Levine i Thora Birch, entre d'altres. A més, la sèrie, que està produïda per AMC Studios, compta amb la producció executiva de Mark Johnson, la showrunner Esta Spalding, Tom Williams, Michelle Ashford, Christopher Rice i la difunta Anne Rice.

D'aquesta manera, la segona temporada de 'Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice' és una de les apostes que AMC+ estrenarà el 2025. La plataforma de streaming també comptarà amb 'Talamasca', la producció francesa 'Zorro' i noves i esperades temporades de 'Dark Winds', 'The Walking Dead: Dead City' i 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.