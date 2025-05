Natalia Sánchez rep la millor notícia legal a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, se sent més tranquil·la sobre el canvi en la tutela de Julia. Aquest divendres 16 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Pelayo, encara enfadat amb Marta, se'n va anar a València a un sopar de negocis. el senyor Pedro es va assabentar d'una gran notícia sobre la tutela de Julia, mentre María sospesava si vendre-li les accions. María i Raúl, aliens a la resta del món, van viure una trobada acalorada al cotxe.

Francisca estava desesperada perquè el seu xicot no superava haver estat acomiadat. Luis, entregat completament a l'elaboració del perfum, va discutir amb Luz sobre com portava el seu procés de recuperació. D'altra banda, Joaquín, pres de dubtes per l'adopció de Teo, va prendre una decisió respecte al seu procés d'adopció.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Joaquín s'assabenta que els diners que va enviar a les monges mai no van arribar. Luz es desfoga amb Begoña perquè segueix afectada per la discussió que va tenir amb Luis. El perfumista reconeix el seu error per haver estat massa entregat amb la creació del nou perfum, i intenta disculpar-se amb la seva esposa.

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, se sent més tranquil·la en saber que ara la custòdia de Julia la té Damián. Aquest intenta convèncer Digna dels perills de vendre les accions de María a el senyor Pedro. Andrés, fart de les seves martingales, enfronta el senyor Pedro per l'oferta que ha fet a María.

Joaquín i Gema han de trobar una escola per a Teo. Malgrat els seus dubtes, quan Teo emmalalteix, Joaquín es mostra paternal amb el nen. Claudia té gelosia de la misteriosa dona de la qual s'ha enamorat Raúl.