Ángeles Blanco s'emociona en parlar de Vicente Vallés a les Campanades de Telecinco

Des de l'emblemàtic Castell de San José, amb 245 anys d'història, Mediaset va acomiadar 2024 i va donar la benvinguda a 2025 amb una doble retransmissió en directe de les Campanades. Ho va fer en una doble retransmissió, tant en l'horari peninsular com en el de l'arxipèlag canari.Ángeles Blanco i Ricardo Reyes van ser els encarregats d'acompanyar els espectadors en el canvi d'any des de Canàries.

Per a aquesta nit inoblidable, Ángeles Blanco va lluir un conjunt espectacular que combinava elegància i originalitat. Va optar per un disseny de dues peces en tons plata amb motius florals brodats en lúrex, acompanyat d'un bustier efecte corsè i una capa de tul de seda transparent en color cacau amb brodats a to.

Aquest disseny, obra de la prestigiosa firma canària fundada a Santa Cruz de Tenerife el 1990 per Marco Marrero i María Díaz, va destacar per la seva qualitat artesanal i la cuidada selecció de teixits.

| Mediaset

D'aquesta manera, en els primers minuts de 2025, Ángeles Blanco, presentadora d'Informativos Telecinco, no va poder contenir l'emoció en enviar un missatge especial a la seva família. Una dedicatòria que va incloure a Vicente Vallés, el seu marit i també reconegut periodista d'Antena 3 Noticias.

"Ja estem a 2025. Felicitat, alegria, quin subidón! Aquest moment de felicitat, d'emoció. Perquè jo quan canvio d'any em poso molt emocionada", va confessar Ángeles Blanco mentre les llàgrimes asomaven als seus ulls.

Davant la pregunta del seu company sobre a qui recordava en aquell instant, la presentadora va respondre amb sinceritat: "Jo me'n recordo, com tothom. Del meu fill Daniel, el meu marit - Vicente Vallés-, la meva mare que m'està veient, el meu germà... de molta gent. I també, com molts de vostès, és moment de recordar els que no hi són. Papà, t'estimo".

Recordem que Ángeles Blanco està vivint un dels seus millors anys a nivell professional. Fins fa un any, formava parella amb José Ribagorda en l'edició del cap de setmana d'Informativos Telecinco. No obstant això, des d'inicis de 2024, Ángeles Blanco presenta juntament amb Isabel Jiménez de dilluns a divendres a les 15h. A més, és la substituta oficial de Carlos Franganillo en l'informatiu de prime time.