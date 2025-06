El descobriment d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° al seu paper a 'La Promesa'

Alguna cosa no encaixa a 'La Promesa' amb papers fora de lloc o eines canviades de lloc, però Manuel, personatge d'Arturo Sancho, i Toño comencen a lligar caps. Tot indica que algú entra a l'hangar quan ells no hi són. Durant dies han notat moviments estranys, així que han ideat un pla per sortir de dubtes.

D'aquesta manera, ara ho saben amb certesa: hi ha un intrús que es cola cada nit. No es tracta d'un lladre comú, sinó d'algú que vol esbrinar què estan fent: algú que espia.

I és que, cada matí, en tornar al seu taller a 'La Promesa', descobreixen que res està com ho van deixar. Els objectes no coincideixen amb les anotacions que van deixar per escrit, i això els confirma que algú s'ha colat. Però el més desconcertant és que no ha desaparegut res, tot i que hi ha peces i materials de gran valor econòmic.

Toño sospita que podrien ser els mateixos tipus als quals devia diners i el deute dels quals va pagar Manuel, personatge d'Arturo Sancho.Creu que han tornat per obtenir més "quartos", però Manuel ho descarta ràpidament: "No té sentit. Ells haurien vingut de cara des del principi i ens haurien saquejat el taller".

| RTVE

"Si no volen res material, per això no s'han endut res, volen alguna cosa immaterial. Em temo molt que es tracta d'un cas d'espionatge industrial. La persona que ve no vol coses, sinó idees, com les que estem plasmant en els nostres prototips de motor. Aquestes persones venen aquí, copien les nostres idees i se les emporten a una altra persona que està fent el mateix", explica Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', que proposa parar una trampa.

Convenç Toño per passar la nit al taller, amagats a les ombres. Tot i que existeix el risc que no aparegui ningú, l'espera no es prolonga gaire perquè algú entra. Manuel intenta calmar el seu company: "Sé que és feixuc, però també és l'única manera que tenim de trobar qui s'estigui colant d'amagat al hangar".

Aleshores ho senten: un soroll lleu alerta els dos. Un encaputxat entra a l'hangar i, sense tocar res de valor, s'atura a examinar els plànols i esbossos dels dissenys de Manuel, personatge d'Arturo Sancho. La teoria del pilot es confirma: hi ha algú interessat en les seves idees a 'La Promesa'.