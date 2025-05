Cop per a Evren després de l'última decisió que afecta el seu futur a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 19 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer',després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Aziz i Seren es van plantejar si seguir endavant amb el seu matrimoni o separar-se. Necessitaven un temps per analitzar els seus problemes i adonar-se de què volien. Timur va empatitzar amb Rengin i es va penedir de no haver estat al seu costat en moments tan importants com el naixement de Parla.

Evren va descobrir que patia un dany neurològic i es va quedar abatut en saber que no podria exercir com a cirurgià. Al mateix temps, Bahar va haver de testificar sobre els tremolors que havia patit Evren durant una intervenció i com ella havia hagut de posar-se al comandament per salvar el pacient. Timur es va sentir identificat amb Efsun, ja que creia que xocaven amb els seus fills i sabia que ella temia perdre la seva filla si es casava amb Aziz.

| Atresmedia

'Renacer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Evren descobreix que Bahar ha testificat davant un tribunal de l'hospital sobre el seu estat de salut. Està molt afectat i tem perdre la seva feina, però Bahar està al seu costat i promet donar-li suport. Aziz vol solucionar les coses amb Seren, però ella es mostra molt distant, diu que necessita que s'expressi i saber el que vol.

Umay i Parla tornen a estar unides i es donen suport entre elles. Els tremolors al braç d'Evren no cessen i un metge li recepta unes pastilles que ha de prendre amb moderació. A més, ha de realitzar una operació mentre el vigilen per comprovar si està capacitat per seguir exercint com a cirurgià.