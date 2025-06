L'aliança de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180° a tot 'Valle Salvaje'

Rafael i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, accepten la proposta de Mercedes i Bernardo. Aquest divendres 20 de juny, a les 17:10h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el futur enllaç entre Úrsula i Rafael va mantenir en constant alerta Victoria. El seu objectiu anava molt més enllà de perjudicar Adriana, ja que responia a la seva ambició desmesurada pel poder. Per això, Victoria va dir a Úrsula que Rafael custodiava l’herència de Pedrito i aquesta, al seu torn, va compartir la notícia amb algú més, a qui va sorprendre completament.

A més, Victoria va demanar a Isabel que espionés Mercedes i Bernardo. Després de les decisions que José Luis havia pres contra ells, sabia que no es quedarien quiets… i potser no anava tan desencaminada.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació amb una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Bernardo i Mercedes comencen a buscar una manera de revertir la delicada situació en què es troben. Rafael, en canvi, no està d’acord amb la duresa de José Luis amb Bernardo, mentre que Mercedes troba en Adriana l’aliada perfecta per enfrontar-se a Victoria. És per això que Rafael i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, accepten la proposta de Mercedes i Bernardo.

Úrsula, cansada de la fredor de Rafael després del compromís, està convençuda que Adriana continua sent el motiu de la seva indiferència. És per això que parla amb tots dos per separat per marcar territori. Finalment, Don Hernando torna a jugar les seves cartes per poder endur-se Pedrito i, en aquesta ocasió, fa una oferta a Leonardo que el jove mai s’esperaria.