Cristina Pardo enlluerna i dona tots els detalls del seu vestit de les Campanades

Cristina Pardo va tornar a ser protagonista de l'última nit de l'any des de la Puerta del Sol, en el que ja és una tradició consolidada després de vuit anys consecutius com a presentadora. Per quart any consecutiu, Cristina Pardo ha compartit la vetllada amb Dani Mateo, formant un duet que continua guanyant-se l'afecte del públic pel seu humor i proximitat. En aquesta ocasió, la periodista va confiar en el dissenyador Alejandro de Miguel per lluir un vestit que va capturar totes les mirades a les Campanades 2024, retransmeses a laSexta.

"Estic molt contenta, és increïble i molt bonic. No és una cosa que es menja el vestit, ni es pot menjar molt per entrar dins del vestit", va comentar Cristina Pardo fa unes setmanes a 'El Hormiguero'.

En aquesta ocasió, el seu vestit no només va ser una elecció estilística, sinó un reflex d'una profunda inspiració temàtica: "inspirat en la immensitat de l'univers, en les estrelles i en la nostra petitesa davant la immensitat del cosmos, per crear un vestit que combina art, artesania i significat", segons ha publicat.

| @_cristina_pardo

El disseny, exclusiu per a Cristina Pardo, va destacar pel seu to blanc lluminós, una elecció que evocava la puresa i el resplendor de la llum estel·lar.Aquest color va ser complementat amb delicades estrelles brodades a mà amb cristall txec, un detall que va requerir més de 80 hores de treball per part de les costureres, i que va convertir la peça en una veritable obra d'art.

Els detalls del vestit també van aportar modernitat i sofisticació. Asimetries a la part superior i obertures a la part inferior van realçar la figura femenina i van oferir una sensació de moviment únic. Tot el conjunt reflectia l'essència de Cristina Pardo, qui va expressar la seva confiança plena en Alejandro de Miguel per aquesta nit especial.

El mateix dissenyador va explicar el rerefons de la seva creació: "no només és una declaració d'estil, sinó també un homenatge a l'univers i a la bellesa dels detalls que moltes vegades passen desapercebuts. És una peça que combina la tradició artesanal amb un disseny contemporani, ressaltant la gran importància de la dedicació i el treball manual en un món cada vegada més industrialitzat".