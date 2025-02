Gerro d'aigua freda per a María Castro després de trencar la seva relació a 'La Promesa'

Pia, personatge de María Castro, trenca la seva relació amb Ricardo, qui rep una visita inesperada. Aquest dimecres 5 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el promès de Martina va mostrar interès per conèixer a tothom, però es va mantenir reservat amb Jana. Alonso li va dir a Catalina que no li podia donar el palau de Cadis, però sí el de Madrid. Àngela va insistir a donar un cop de mà al refugi de Samuel, però aquest fa un anunci que els deixa a tots molt sorpresos.

A més, Teresa li va mostrar a Pia l'habitació secreta i aquesta li ho va explicar a Jana i li va mostrar les cartes. Pia va parlar amb Ricardo sobre Ana i aquest li va confessar alguna cosa que la va deixar totalment descol·locada. Cruz li va dir a Leocadia que sap que va ser ella qui va pagar al fotògraf per airejar els seus draps bruts i li va confessar que va venir a venjar-se d'ella.

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', després de veure l'habitació secreta, Pia parla amb Jana, qui, després de veure les cartes, vol conèixer aquest lloc. María Fernández se sent culpable per la decisió de Samuel de marxar i es desfoga amb Teresa sobre els seus actes pecaminosos amb el sacerdot. La situació econòmica de 'La Promesa' sembla abocada a la ruïna i les retallades no només afecten el menjar, sinó també el personal.

Un cop Jacobo ha abandonat el palau, Cruz revela a Martina la precària situació econòmica de la família. Ni Martina ni Catalina sabien que era tan dolenta. Catalina s'enfronta al seu pare i li demana explicacions.

A més, Cruz suggereix a Lorenzo un matrimoni de conveniència per a Curro. Leocadia demana al noi que mediï davant Àngela perquè continuï els seus estudis. Pia, personatge de María Castro, trenca la seva relació amb Ricardo, qui rep una visita inesperada en el pitjor moment.